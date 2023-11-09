وقفة صامتة بالعقبة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذ مجلس محافظة العقبة مساء اليوم الخميس وقفة صامتة أمام مسجد أبو داوود وسط مدينة العقبة ، تضامنا مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.



ورفع المشاركون بالوقفة الشعارات بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، التي تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.



وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو إن هذه الوقفة الصامتة تعبر عن تضامنهم واستنكارهم لما يتعرض له أبناء غزة، مؤكدا ان مجلس محافظة العقبة وكافة الفعاليات الشعبية تتضامن مع أبناء قطاع غزة والذين يبادون بماكنة الحرب الإسرائيلية، مشيرا الى ان الحرب على غزة ليست جديدة، بل هي إرهاب دولة تستهدف شعب أعزل في غزة والقدس والضفة الغربية.



وأشاد بالموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الديمقراطية الزائفة، التي تتحلى بها "إسرائيل"، مؤكدًا وقوف الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق أمنياته في إقامة دولته المستقلة على أرضه.