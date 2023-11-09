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مدير المستشفى الإندونيسي في غزة يرجح توقفه عن العمل خلال 24 ساعة

11/9/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة الدكتور عاطف الكحلوت إن محيط المستشفى تعرض لقصف بـ11 صاروخا إسرائيليا اليوم الخميس.


وأضاف أن المستشفى تعرض لدمار جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي.


وأشار إلى أن شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه.

وبيّن أن المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، مؤكدا أن المستشفى لن يتخلى عن دوره في معالجة الجرحى.

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