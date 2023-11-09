مدير المستشفى الإندونيسي في غزة يرجح توقفه عن العمل خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة الدكتور عاطف الكحلوت إن محيط المستشفى تعرض لقصف بـ11 صاروخا إسرائيليا اليوم الخميس.
وأضاف أن المستشفى تعرض لدمار جزئي نتيجة القصف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه.
وبيّن أن المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، مؤكدا أن المستشفى لن يتخلى عن دوره في معالجة الجرحى.
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