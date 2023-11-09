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توضيح حول عمل معبر الكرامة ليومي الحمعة والسبت

11/9/2023 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود بأن معبر الكرامة سيعمل يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠م، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.

أما بالنسبة ليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١م، فإن المعبر مُغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين.

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