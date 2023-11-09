توضيح حول عمل معبر الكرامة ليومي الحمعة والسبت
التاريخ
11/9/2023 7:15:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود بأن معبر الكرامة سيعمل يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠م، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.
أما بالنسبة ليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١م، فإن المعبر مُغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين.
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