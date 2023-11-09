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الأونروا تطلق نداءً إنسانيًا بقيمة 480 مليون دولار

11/9/2023 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الأونروا، نداء إنسانيا عاجلا اليوم الخميس ناشدت فيه توفير 481 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية- للأشخاص المتضررين من الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني في كلمته خلال مؤتمر باريس الإنساني الدولي، إنه التقى أطفالا خلال زيارته الأخيرة للقطاع كانوا يطلبون "قطعة خبز أو شربة ماء"، مضيفًا أن هذه كانت واحدة من أكثر اللحظات حزنًا.


وأشار لازاريني "بعد شهر من الحصار المشدد والحرب الوحشية، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة وتتنامى ساعة تلو الأخرى" لافتًا أن قدرات الوكالة استنفدت، فيما أصبح موظفوها في غزة أنفسهم نازحين مع استشهاد 99 من زملائهم.


وتواجه الأونروا أزمة مالية مزمنة منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب قلة التمويل والمنح.


بترا

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