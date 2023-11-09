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عبيدات: على الجامعات توفير الكفاءات والاستفادة من خبراتها في خدمة الأمن

11/9/2023 7:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "دور الجامعات الرسمية في تعزيز الأمن الوطني الأردني"، أمام طلبة برامج الماجستير المنعقدة في أكاديمية الشرطة الملكية، وذلك بحضور عطوفة المساعد للقضائية وعدد من قادة وضباط وحدات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
وأكد عبيدات أن الأمن الوطني يمثل أمن الدولة ذات السيادة وآليّة الدفاع عنها بما يشمل مواطنيها واقتصادها ومؤسساتها من أجل الحفاظ عليها خالية من أي تهديد تتعرض له.
وأشار إلى أن مجالات الأمن الوطني تشمل الأمن العسكري؛ وهو المجال المركزي في الأمن الوطني، والمحافظة على الدولة من أي تهديد عسكري، إلى جانب الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والسيبراني والبيئي، والأمن من الإرهاب، والأمن الخاص بالجريمة.
وخلال المحاضرة، قال عبيدات إن الركائز اللازمة التي على الجامعات أن تتحملها للحفاظ على الأمن الوطني لا تتأتّى إلا بتجهيز الشباب للمستقبل وتسليحهم بالقدرة على تبادل المهارات والمعرفة، والحرص على تفوقهم العلمي والتكنولوجي، من خلال الشراكة بين الجامعة وعموم مجالات الصناعة، إضافة إلى إتاحة مناخ من حرية التعبير وتبادل الأفكار بما يتوافق مع الثوابت الوطنية.
وبين أنه علينا في الجامعات الاهتمام أكثر من خلال مواد التربية الوطنية والثقافة العسكرية في في إبراز دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الأمن الوطني، لافتا إلى أن العمل الحزبي في الجامعات سيمنح الطلبة مساحة مهمة للتعبير عن آرائهم من خلال تهيئة المناخ المناسب وما يتطلبه العمل الحزبي بالوقوف على مسافة واحدة أمام الجميع مع عدم التأثير على المنحى الأكاديمي في الجامعات.
وأكّد عبيدات على أهمية رفع وعي وانتماء طلبة الجامعات من خلال البرامج التي تُعنى بتعريفهم بوطنهم وقيمه وتاريخه، والعمل على خلق انتماء حقيقي تجاه الوطن وتاريخه لديهم، لافتًا إلى أنّه للوصول إلى الانتماء، فلا بد من تحقيق قيم المحبة والمساواة وفرض قوة القانون للوصول بالطالب إلى حياة تحافظ على الكرامة والرفاه، مع تأكيده على أن الثقة بالطالب واستدامتها مع الجامعة تحتاج إلى قيم مشتركة وكفاءة ورؤية ذات مصداقية، مشدّدًا على ضرورة إعطاء الطالب هامشًا من حرية التعبير يفسح به عن أفكاره الجديدة.
وعرض عبيدات المتطلبات اللازمة لتحقيق دور فاعل للجامعات في الأمن الوطني، مشيرًا إلى دورها القائم على التعاون المبني على الاحترام المتبادل مع الأجهزة الأمنية، دون مبالغات في هذا المجال، وبصورة تخوّل الجامعات من أن تكون صاحبة القرار النهائي، معرّجًا أيضًا على أثر الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والصناعات لضمان التفوق التكنولوجي والصناعي.
وشدّد عبيدات على أن الجامعات مطالبة اليوم بمراجعة حقيقية لبرامجها وخططها وطرائق التدريس، لضمان تخريج جيل واع مؤمن بوطنه وقيمه ومنتمٍ له.
وأوضح عبيدات أنه يقع على عاتق الجامعات الربط العميق بين الاستدامة والصحة والأمن، ومعرفة دورها في تطوير المعرفة وتشكيل القيم الثقافية والاجتماعية وإنشاء علاقات عابرة للحدود، وأنّ عليها كذلك أن تتكيف مع احتياجات وتوقعات مجتمع دائم التغيير، مع التمسك بجوهر القيم القائمة على التنوير والانفتاح المنضبط.
وبين عبيدات المجالات التي تملكها الجامعة للعب دور في الحفاظ على الأمن الوطني، مثل توفير الكفاءات من الأكاديميين والعلماء والباحثين، والاستفادة من خبراتها في خدمة الأمن الوطني الذي زادت أهميته بسبب التهديدات الجديدة التي أصبحت أكثر تعقيدا وتنوعا وتطورا وباتت تتهدّد المجتمعات، مبيّنًا قدرة الجامعة على لعب أدوار هامة في الإبداع والابتكار، وخلق جيل قادر على التفوق التكنولوجي الذي يمثّل التحدي الأكبر في العالم، وذلك بإجراء الدراسات ووضع نتائجها أمام أصحاب القرار، وتنمية قدرات الطلبة الشخصية، وزيادة الوعي والانتماء للوطن وأهمية التضحية من أجله.
يُشار إلى أن هذا اللقاء جاء استمرارًا لسلسلة اللقاءات التي أطلقتها مديرية الأمن العام في أكاديمية الشرطة الملكية، تنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن العام لتعزيز العمل التشاركي مع كافة أجهزة الدولة.




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