لافروف: الغرب يتودد إلى أرمينيا ويريد أن يتحالف معها ضد روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الغربية "تتودد" إلى أرمينيا وتريد أن تتحالف معها ضد روسيا.
وفقاً للوزير: روسيا ليس لديها أي أحكام سلبية مسبقة ضد شركاء أرمينيا الخارجيين، ويجب على يريفان أن تحدد مسارها بشكل مستقل.
وقال وزير الخارجية الروسي: "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وحليف موثوق لنا، وشريك استراتيجي، ونحن نؤيد رؤيتها المستقلة في كيفية بناء علاقاتها مع الشركاء الخارجيين. وليس لدينا أي أحكام سلبية مسبقة على الإطلاق في ما يتعلق بدائرة شركائها الخارجيين، وأصدقائها، أيا كانوا. من جهتنا "نحن لا نصادق أحدا ضد أحد".
RT
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