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لافروف: الغرب يتودد إلى أرمينيا ويريد أن يتحالف معها ضد روسيا

11/9/2023 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الغربية "تتودد" إلى أرمينيا وتريد أن تتحالف معها ضد روسيا.


وفقاً للوزير: روسيا ليس لديها أي أحكام سلبية مسبقة ضد شركاء أرمينيا الخارجيين، ويجب على يريفان أن تحدد مسارها بشكل مستقل.
وقال وزير الخارجية الروسي: "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وحليف موثوق لنا، وشريك استراتيجي، ونحن نؤيد رؤيتها المستقلة في كيفية بناء علاقاتها مع الشركاء الخارجيين. وليس لدينا أي أحكام سلبية مسبقة على الإطلاق في ما يتعلق بدائرة شركائها الخارجيين، وأصدقائها، أيا كانوا. من جهتنا "نحن لا نصادق أحدا ضد أحد".

RT

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