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إقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين بمساجد المملكة اليوم

11/9/2023 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب اليوم بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن الخلايلة أمس الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.




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