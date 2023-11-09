إقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين بمساجد المملكة اليوم

إقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين بمساجد المملكة اليوم
التاريخ
11/9/2023 7:15:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب اليوم بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن الخلايلة أمس الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.
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