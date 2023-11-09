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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف بصاروخ باتريوت في الجنوب

11/9/2023 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه "هدفا مشبوها" بواسطة منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في جنوب إسرائيل، ليل الخميس الجمعة.
ولم يوضح الجيش طبيعة الهدف، كما لم يذكر أي تفاصيل بشأن عملية الاعتراض.


وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة أرافا في صحراء النقب، وأن الهدف لم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

RT

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