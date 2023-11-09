الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف بصاروخ باتريوت في الجنوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه "هدفا مشبوها" بواسطة منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في جنوب إسرائيل، ليل الخميس الجمعة.
ولم يوضح الجيش طبيعة الهدف، كما لم يذكر أي تفاصيل بشأن عملية الاعتراض.
وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة أرافا في صحراء النقب، وأن الهدف لم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.
RT
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