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عن الاستعباط في مواقع العمل (3)

11/9/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نحن‭ ‬قوم‭ ‬نجيد‭ ‬لي‭ ‬أعناق‭ ‬الأشياء‭ ‬والحقائق،‭ ‬ونسمي‭ ‬الرشوة‭ ‬إكرامية،‭ ‬والحرامي‭ ‬قد‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬شاطر‮»‬،‭ ‬وعندنا‭ ‬كذب‭ ‬ابيض‭ ‬وآخر‭ ‬أسود،‭ ‬ولو‭ ‬حاقت‭ ‬الهزيمة‭ ‬بفريق‭ ‬كرة‭ ‬نشجعه‭ ‬بالعتب‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الفاسد‭ ‬ضعيف‭ ‬النظر،‭ ‬وفي‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬هناك‭ ‬مستهبلون‭ ‬محترفون‭ (‬والمستهبل‭ ‬شخص‭ ‬يفترض‭ ‬البله‭ ‬والهبل‭ ‬والخبل‭ ‬في‭ ‬الآخرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يفترض‭ ‬أنه‭ ‬الأكثر‭ ‬ذكاء‭)‬،‭ ‬والموظفون‭ ‬المستهبلون‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يردون‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬وقت‭ ‬ورودها‭ ‬يحلون‭ ‬الكلمات‭ ‬المتقاطعة،‭ ‬أو‭ ‬يفسبكون‭ ‬أو‭ ‬يوتسبون،‭ ‬أو‭ ‬يتتوبيويون‭ (‬يشاهدون‭ ‬أشياء‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭)‬،‭ ‬ولما‭ ‬جاء‭ ‬عصر‭ ‬الهواتف‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬الأرقام،‭ ‬صاروا‭
‬يتصلون‭ ‬بمن‭ ‬تجاهلوهم‭ ‬لاحقا‭: ‬معليش‭ ‬كنت‭ ‬مشغولاً‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬ولم‭ ‬أنتبه‭ ‬لمكالمتك‭.‬

وأحياناً‭ ‬يتجاهل‭ ‬المستهبلون‭ ‬المحترفون‭ ‬مكالمات‭ ‬رؤسائهم،‭ ‬ثم‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬بهم‭ (‬مصادفة‭!!) ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬الغداء،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬موعد‭ ‬الانصراف‭ ‬ويخاطبونهم‭: ‬سوري‭.. ‬انتبهت‭ ‬قبل‭ ‬شوي‭ ‬إلى‭ ‬أنك‭ ‬اتصلت‭ ‬فيني‭...
‬أففف‭ ‬تدري‭ ‬البريزنتيشن‭ ‬حق‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أخذ‭ ‬كل‭ ‬وقتي‭.. ‬طبعاً‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬المدير‭ ‬أو‭ ‬الرئيس‭ ‬المباشر‭ ‬لحظتها‭ ‬في‭ ‬مزاج‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بطرح‭ ‬الموضوع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬عرضه‭ ‬عليك‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬الموظف‭ ‬المستهبل‭ ‬قد‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬اللي‭ ‬عليه‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬صلاة‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬المدير‮»‬‭ ‬مواظب‭ ‬على‭ ‬الصلاة،‭ ‬ويعفون‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬الصلوات‭ ‬خارج‭ ‬الدوام‭!!‬

وكما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬مقالي‭ ‬بالأمس،‭ ‬فإن‭ ‬المديرين‭ ‬يحبون‭ ‬‮«‬الكلام‭ ‬الكبير‮»‬،‭ ‬ويعطون‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصاً‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬مصطلحات‭ ‬افرنجية‭..
‬وهناك‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬قل‭ ‬ولا‭ ‬تقل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭: ‬قل‭ ‬عندي‭ ‬أساينمنت،‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬عندي‭ ‬مهمة‭ ‬أو‭ ‬تكليف‭..
‬قل‭ ‬‮«‬نو‭ ‬واي‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ممكن‮»‬‭..
‬قل‭ ‬ان‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬تعرض‭ ‬لـ«كراش‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬‮«‬عطل‮»‬‭..
‬قل‭ ‬إن‭ ‬النفقات‭ ‬‮«‬أوفر‭ ‬بدجيت‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬كلاماً‭ ‬بلدياً‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬المخصصات‮»‬‭..
‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬برين‭ ‬ستورمنق‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬المناقشة‭ ‬الجماعية‭ (‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستخدمون‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬عصف‭ ‬فكري‮»‬‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬برين‭ ‬ستورمنق brain storming ‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬شبه‭ ‬افرنجية‭ ‬وتفي‭ ‬بالغرض‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬إعطاء‭ ‬الانطباع‭ ‬بأنك‭ ‬تستخدم‭ ‬مصطلحات‭ ‬علمية‭ ‬دقيقة‭).‬

ومن‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭ ‬المستهبلين‭ ‬أنهم‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬يغادر‭ ‬المكتب‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬ساعات‭ ‬العمل،‭ ‬فخلال‭ ‬الساعات‭ ‬المكتبية‭ ‬يقرأون‭ ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬ويجرون‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬مجانية‭ ‬لترتيب‭ ‬برنامج‭ ‬المساء‭ ‬والسهرة،‭ ‬فالمهم‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬الوقت‭..
‬ويحدث‭ ‬ذلك‭ ‬غالباً‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬المدير‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬متأخرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مكتبه،‭ ‬وتشاء‭ ‬‮«‬الصدف‮»‬‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الموظف‭ ‬المستهبل‭ ‬بالمدير‭ ‬عند‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المكتب،‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الدوام‭!! ‬

ومن‭ ‬تلك‭ ‬المهارات‭ ‬أيضاً‭ ‬إعطاء‭ ‬الانطباع‭ ‬بالتوتر‭ ‬وفلتان‭ ‬الأعصاب‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬ضغط‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬تسأله‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬ولده‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بسببها‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بلغه‭ ‬‮«‬إصابته‭ ‬بمرض‭ ‬طارئ‮»‬،‭ ‬ولأن‭ ‬المسألة‭ ‬كلها‭ ‬مفبركة‭ ‬فإنه‭ ‬ينفجر‭ ‬في‭ ‬وجهك‭: ‬أف‭ ‬مو‭ ‬فاضي‭ ‬لك‭.. ‬عندي‭ ‬تقرير‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مو‭ ‬مثلك‭ ‬خالي‭ ‬شغل،‭ ‬وبالي‭ ‬رايق‭!! ‬وإذا‭ ‬أضفت‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬السرحان‮»‬‭ ‬أي‭ ‬شرود‭ ‬الذهن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬انطباعا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يشغلك‭ ‬سوى‭ ‬العمل‭. ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬زميل‭ ‬يتحدث‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ما،‭ ‬فتتركه‭ ‬يبرطم‭ ‬لعدة‭ ‬دقائق‭ ‬ثم‭ ‬تقول‭ ‬له‭: ‬عفواً‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬مركّز‭ ‬وياك‭.. ‬وش‭ ‬كنت‭ ‬تقول؟

ومن‭ ‬طرق‭ ‬جعل‭ ‬المدير‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬شغلك‭ ‬الشاغل‭ (‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المظهرية‭ ‬الخادعة‭) ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬وتتصل‭ ‬بالمدير‭ ‬لتسأل‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬ما‭ ‬وسيأتيك‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬الحنون‭: ‬لا‭ ‬تشيل‭ ‬هم‭.. ‬استمتع‭ ‬بإجازتك‭ ‬وانت‭ ‬ما‭ ‬قصرت‭ ‬جزاك‭ ‬الله‭ ‬خيرا‭.. ‬وفي‭ ‬عصر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بإمكان‭ ‬الموظف‭ ‬المستهبل‭ ‬أن‭ ‬يواظب‭ ‬على‭ ‬بث‭ ‬رسائل‭ ‬الكترونية‭ ‬إلى‭ ‬رؤسائه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬إجازاته،‭ ‬ويكون‭ ‬مضمونها‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬سير‭ ‬وشؤون‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬وهكذا‭ ‬وعند‭ ‬انتهاء‭ ‬الإجازة،‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬تمديداً‭ ‬لأسبوع‭ ‬بالخصم‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬الإجازات‭ ‬أو‭ ‬الراتب‭ ‬فيأتيه‭ ‬الرد‭: ‬‮«‬خليهم‭ ‬10‭ ‬أيام‮»‬‭ ‬وراتبك‭ ‬محفوظ‭.‬

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