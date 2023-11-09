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الدول الخليجية.. والهجرة غير الشرعية

11/9/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منطقة‭ ‬منشأ‭ ‬وعبور‭ ‬رئيسية،‭ ‬وإحدى‭ ‬الوجهات‭ ‬المفضّلة‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الدوليين‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هُجّروا‭ ‬قسرا‭.‬

وفي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬منبعا‭ ‬للهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬مقصدا‭ ‬لها‭.. ‬ومع‭ ‬التحولات‭ ‬والتطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬غدت‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬اليوم‭ ‬مقصدا‭ ‬للهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وآسيوية‭ ‬وإفريقية‭.‬

بعضهم‭ ‬يدخل‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬هاربة‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية،‭ ‬وإضرارا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وسوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬الجرائم‭ ‬والسلوكيات‭ ‬والممارسات‭ ‬الدخيلة‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الخليجية‭.‬

لذلك‭ ‬يعد‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لتكون‭ ‬أساسا‭ ‬لأي‭ ‬تشريعات‭ ‬مطلوبة‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬جديدة‭ ‬موحد،‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬استباقية،‭ ‬لرؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬ثاقبة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي،‭ ‬واستشعارا‭ ‬لخطورة‭ ‬تنامي‭ ‬حالات‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وارتباطها‭ ‬بالجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

إن‭ ‬ظاهر‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تتطلب‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬لإدارة‭ ‬الأزمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬أسلوب‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬إنساني،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬رد‭ ‬الفعل،‭ ‬وأهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لمواجهتها‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تتطلب‭ ‬تفعيل‭ ‬إجراءات‭ ‬مواجهتها،‭ ‬طبقًا‭ ‬لمستويات‭ ‬إدارتها،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكاملي،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬وآثارها‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية،‭ ‬حتى‭ ‬تنعم‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬وتدارك‭ ‬آثارها‭ ‬وتداعياتها‭. (‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للدكتور‭ ‬صباح‭ ‬الغيص‭).‬

من‭ ‬مخاطر‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع،‭ ‬أنها‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الزمن،‭ ‬وعدم‭ ‬الحسم‭ ‬والتصدي‭ ‬لها،‭ ‬ستنال‭ ‬الغطاء‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي،‭ ‬وستتم‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وصول‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬العدالة،‭ ‬وضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬ووثائق‭ ‬الهوية‭ ‬وغيرها،‭ ‬وضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الهجرة‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الإثنية‭ ‬أو‭ ‬نوع‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الجنسية‭.. ‬ومن‭ ‬يدري‭ ‬فلربما‭ ‬تم‭ ‬منحهم‭ ‬بقرار‭ ‬أممي‭ ‬دولي‭ ‬حق‭ ‬الترشح‭ ‬والانتخاب،‭ ‬ولربما‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬أمور‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬جيوسياسيا‭..!! ‬

ذات‭ ‬يوم‭ ‬تحدث‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإدمان‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ (‬تلسكوب‭ ‬الحكمة‭) ‬لتحقيق‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والعلاج‭ ‬بشكل‭ ‬سليم،‭ ‬وها‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يستخدم‭ ‬ذات‭ (‬التلسكوب‭) ‬للتدقيق‭ ‬والوقاية‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬نحو‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬وضرورة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬للتصدي‭ ‬لها‭.‬

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