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رسالة مفتوحة إلــى القـادة العـرب

11/9/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصحابَ‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة،

لم‭ ‬يمرّ‭ ‬التاريخُ‭ ‬العربيُّ‭ ‬الطويلُ‭ ‬قديمه‭ ‬وحاضره‭ ‬بظروفٍ‭ ‬مثلما‭ ‬نواجهه‭ ‬اليومَ‭ ‬مع‭ ‬عدوٍ‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬قاموسِه‭ ‬الأخلاقيِّ‭ ‬أيُّ‭ ‬إنسانيَّةٍ‭ ‬أو‭ ‬رأفة،‭ ‬ولا‭ ‬يعرفُ‭ ‬سوى‭ ‬النهبِ‭ ‬والسلبِ‭ ‬لأيِّ‭ ‬شيء‭ ‬وكلِّ‭ ‬شيء‭.. ‬من‭ ‬أرواحِ‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأرضِهم‭ ‬وتدميرِ‭ ‬مقدساتهم‭ ‬ومقومات‭ ‬معيشتهم‭ ‬من‭ ‬أمنٍ‭ ‬وسكنٍ‭ ‬وماءٍ‭ ‬وغذاء‭ ‬وكهرباء‭.‬

إذًا‭ ‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬وحشًا‭ ‬همجيًّا‭ ‬مدعومًا‭ ‬من‭ ‬الدولِ‭ ‬الغربيَّةِ‭ ‬الذين‭ ‬نعتبرهم‭ ‬أصدقاء،‭ ‬وظلُّوا‭ ‬سنواتٍ‭ ‬ينادون‭ ‬بحقوقِ‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ابتزازِ‭ ‬شعوبِ‭ ‬وحكومات‭ ‬العالمِ‭ ‬النامي‭.‬

أصحابَ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة،

عليكم‭ ‬أن‭ ‬تعلموا‭ ‬أن‭ ‬التاريخَ‭ ‬سيكتبُ‭ ‬عنكم‭.. ‬التاريخُ‭ ‬سيكتبُ‭ ‬أنكم‭ ‬اجتمعتم‭ ‬لوضعِ‭ ‬الحلولِ‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬وإيقافِ‭ ‬المجازرِ‭ ‬التي‭ ‬تُرتكبُ‭ ‬في‭ ‬حقِّ‭ ‬أهلنِا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬علما‭ ‬أنكم‭ ‬على‭ ‬درايةٍ‭ ‬بأن‭ ‬وزراءَ‭ ‬الخارجيَّةِ‭ ‬العرب‭ ‬اجتمعوا‭ ‬مع‭ ‬وزيرِ‭ ‬الخارجيَّةِ‭ ‬الأمريكيِّ‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وما‭ ‬استطاعوا‭ ‬أن‭ ‬يفلحوا‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭.‬

شعوبُكم‭ ‬كلهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنكم‭ ‬صادقون‭ ‬وملتزمون‭ ‬بمسؤولياتكم،‭ ‬ولكن‭ ‬كلَّ‭ ‬شعوبِكم‭ ‬في‭ ‬حيرةٍ‭ ‬مما‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭ ‬نتيجةُ‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع؟

شعوبُكم‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬حلٌّ‭ ‬عسكريٌّ‭ ‬من‭ ‬جانبِ‭ ‬العرب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقتِ‭ ‬نفسه‭ ‬شعوبُكم‭ ‬على‭ ‬درايةٍ‭ ‬أيضًا‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬تؤمنُ‭ ‬بالواقعِ‭ ‬العسكريِّ‭ ‬لفرضِ‭ ‬الاستبداد‭ ‬كأمرٍ‭ ‬واقع
 ‭defacto‮«‬‬».

فما‭ ‬هو‭ ‬الحلُّ‭ ‬إذًا؟

ما‭ ‬هو‭ ‬الحلُّ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف؟‭!‬

هل‭ ‬العربُ‭ ‬يستطيعون‭ ‬مقاطعةَ‭ ‬الغربِ‭ ‬وخصوصًا‭ ‬اقتصاديًّا؟

هل‭ ‬العربُ‭ ‬بإمكانهم‭ ‬خلق‭ ‬البدائل‭ ‬لضمان‭ ‬استمراريَّة‭ ‬تدفق‭ ‬اقتصاداتهم؟

هل‭ ‬يتجه‭ ‬العربُ‭ ‬نحو‭ ‬الشرقِ‭ ‬والصين‭ ‬تحديدًا‭ ‬للحدَّ‭ ‬من‭ ‬العلاقاتِ‭ ‬الاقتصاديَّةِ‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭.. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬العالمَ‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬مستقبلَ‭ ‬الاقتصادِ‭ ‬ينمو‭ ‬بوتيرةٍ‭ ‬سريعةٍ‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭.‬


أصحابَ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة،

يجبُ‭ ‬آلا‭ ‬تتحوَّلَ‭ ‬فلسطينُ‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬رواياتِ‭ ‬المآسي‭ ‬والبؤس‭ ‬التي‭ ‬يتألمُ‭ ‬لها‭ ‬البعضُ‭ ‬أحيانًا‭ ‬ويذرفُ‭ ‬الدموعَ‭ ‬على‭ ‬أبطالِها،‭ ‬ثم‭ ‬يطوي‭ ‬القصةَ،‭ ‬وينسى‭ ‬ما‭ ‬دارَ‭ ‬فيها‭.‬

إننا‭ ‬لا‭ ‬ولن‭ ‬نقبلَ‭ ‬أن‭ ‬تُطوى‭ ‬القصةُ‭ ‬بنهايةٍ‭ ‬حزينة،‭ ‬تجبرُنا‭ ‬على‭ ‬الخروجِ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حروفِها‭ ‬إلى‭ ‬عالمِ‭ ‬النسيان،‭ ‬وإجبار‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬أرضهم،‭ ‬مع‭ ‬سحقِ‭ ‬هويتِهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أطماعٍ‭ ‬إسرائيليَّةٍ‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬لها‭.‬

لا‭ ‬بدَّ‭ ‬من‭ ‬ردعِ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالقوةِ‭ ‬الدبلوماسيَّةِ‭ ‬العربيَّة‭ ‬الهائلةِ‭ ‬المدعومةِ‭ ‬بإمكانياتِها‭ ‬الاقتصاديَّة،‭ ‬لأن‭ ‬انتصارَ‭ ‬إسرائيلَ‭ ‬هو‭ ‬خطرٌ‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬القضيةِ‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬كلِّ‭ ‬العالمِ‭ ‬العربيِّ‭ ‬في‭ ‬المستقبلِ‭ ‬القريب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬أيَّ‭ ‬صراعٍ‭ ‬عسكريِّ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فراغٍ‭ ‬في‭ ‬السلطةِ‭ ‬يفتحُ‭ ‬شهيةَ‭ ‬الأطماعِ‭ ‬الإقليميَّة‭ ‬المختلفة،‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬دليلٌ‭ ‬جازمٌ‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬سعت‭ ‬إيرانُ‭ ‬إلى‭ ‬احتلالِ‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬غيابِ‭ ‬الدورِ‭ ‬العربيِّ‭ ‬القادرِ‭ ‬على‭ ‬استيعابِ‭ ‬المتغيرات‭.‬

ورغم‭ ‬المحاولاتِ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين‭ ‬لإضعاف‭ ‬الإرادةِ‭ ‬العربيَّة‭ ‬فإنني‭ ‬أثقُ‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأمةَ‭ ‬الفتيَّةَ‭ ‬تمتلكُ‭ ‬من‭ ‬الإمكاناتِ‭ ‬والقدراتِ‭ ‬التي‭ ‬تؤهلُها‭ ‬لفرضِ‭ ‬إرادتها‭ ‬على‭ ‬المجتمعِ‭ ‬الدوليِّ‭ ‬الظالم،‭ ‬غير‭ ‬المكترثِ‭ ‬إلا‭ ‬بمصالحِه‭ ‬فقط‭.‬

عندما‭ ‬تلتفُّون‭ ‬حولَ‭ ‬طاولةِ‭ ‬القمةِ‭ ‬العربيَّة‭ ‬الطارئة،‭ ‬ضعوا‭ ‬أمام‭ ‬أعينِكم‭ ‬هدفًا‭ ‬واحدًا،‭ ‬ولا‭ ‬تتشتتوا،‭ ‬ولا‭ ‬تنشغلوا‭ ‬بخلافاتٍ‭ ‬بينكم‭ ‬أضرت‭ ‬مصالحَ‭ ‬العرب‭.‬

إن‭ ‬أولَ‭ ‬أهدافِ‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬هو‭ ‬استعادةُ‭ ‬الهيبةِ‭ ‬العربيَّة‭ ‬المفقودةِ‭ ‬في‭ ‬الساحةِ‭ ‬الدوليَّة،‭ ‬وإلزامُ‭ ‬الولاياتِ‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬حجمَ‭ ‬خسارتِهم‭ ‬الكبيرةِ‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬دعمُهم‭ ‬المحمومُ‭ ‬لإسرائيلَ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

أقولُ‭ ‬لكم،‭ ‬يا‭ ‬كبارَ‭ ‬القوم،‭ ‬وبكلِّ‭ ‬صدق،‭ ‬إنني‭ ‬لا‭ ‬أطلبُ‭ ‬منكم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فوق‭ ‬طاقتِكم،‭ ‬أو‭ ‬تصريحاتٍ‭ ‬عفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمنُ،‭ ‬ولكني‭ ‬أطلبُ‭ ‬أن‭ ‬تتوحَّدَ‭ ‬كلمتُكم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامةِ‭ ‬دولةٍ‭ ‬فلسطينيَّة‭ ‬مستقلة،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬القمةُ‭ ‬بمجردِ‭ ‬مناشداتٍ‭ ‬للعالم‭ ‬بإدخالِ‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬سوف‭ ‬تكونُ‭ ‬هدفًا‭ ‬لقصفٍ‭ ‬إسرائيليٍّ‭ ‬وحشيٍّ‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاءِ‭ ‬المقترح‭ ‬الأمريكي‭ ‬الواهي‭ ‬بهدنةٍ‭ ‬إنسانيَّة‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭.‬

أدركُ‭ ‬أن‭ ‬لغةَ‭ ‬العالم‭ ‬تغيَّرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمنِ،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يدركُ‭ ‬إلا‭ ‬لغةَ‭ ‬المصالحِ‭ ‬المشتركةِ؛‭ ‬فكم‭ ‬هم‭ ‬يدعون‭ ‬أنهم‭ ‬شركاؤنا،‭ ‬فلتكن‭ ‬رسالتُكم‭ ‬قويَّةً‭ ‬مُزلزِلةً‭ ‬لهذا‭ ‬العالمِ‭ ‬الظالم‭ ‬حتى‭ ‬يستفيقَ‭ ‬من‭ ‬نشوةِ‭ ‬القتلِ‭ ‬التي‭ ‬يعيشُها‭ ‬على‭ ‬جثثِ‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

أيها‭ ‬الزعماءُ،‭ ‬إن‭ ‬اجتماعَكم‭ ‬القادم‭ ‬هو‭ ‬اجتماعٌ‭ ‬مسالم،‭ ‬اجتماعٌ‭ ‬لتجنبِ‭ ‬أيَّ‭ ‬عملٍ‭ ‬عسكريِّ،‭ ‬لأنكم‭ ‬تمتلكون،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬دولَ‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬أيديكم‭ ‬سلاحَ‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أيُّ‭ ‬أمةٍ‭ ‬تستطيعُ‭ ‬أن‭ ‬تتجاهلَ‭ ‬قدراتِكم‭ ‬الاقتصاديَّة،‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬يجبُ‭ ‬أن‭ ‬تسودَ‭ ‬الموقفَ‭ ‬السياسيَّ‭ ‬في‭ ‬الوقتِ‭ ‬الراهن‭.‬

فهل‭ ‬تخطُّ‭ ‬قمتُكم‭ ‬الطارئةُ‭ ‬قراراتٍ‭ ‬تستردُ‭ ‬للأمةِ‭ ‬العربيَّةِ‭ ‬عافيتها‭ ‬وتلفظُ‭ ‬الاتهامَ‭ ‬بأن‭ ‬العربَ‭ ‬ظاهرةٌ‭ ‬صوتيَّةٌ‭ ‬لا‭ ‬أثرَ‭ ‬لهم‭.‬

ونؤكِّدُها‭ ‬مرةً‭ ‬أخرى،‭ ‬يجبُ‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬موحَّدين،‭ ‬في‭ ‬آرائِكم‭ ‬ومواقفِكم،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الحلولِ‭ ‬التي‭ ‬تقدمونها‭ ‬للعالمِ‭ ‬شرقًا‭ ‬وغربًا،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفقدَ‭ ‬القضيةُ‭ ‬الفلسطينيَّةُ‭ ‬الدعمَ‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مختلفِ‭ ‬الأنحاء،‭ ‬لأن‭ ‬الكلَّ‭ ‬يعلمُ‭ ‬أن‭ ‬فلسطينَ‭ ‬انتصرت‭ ‬وإسرائيلَ‭ ‬تلقت‭ ‬هزيمةً‭ ‬نكراء‭ ‬إعلاميًّا،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬قولنا‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬صار‭ ‬حديثَ‭ ‬شوارع‭ ‬كلِّ‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كلمةٌ‭ ‬أخيرة،‭ ‬هذه‭ ‬القمةُ‭ ‬الطارئةُ‭ ‬يجبُ‭ ‬أن‭ ‬تضعَ‭ ‬ملامحَ‭ ‬إسهام‭ ‬العربِ‭ ‬في‭ ‬رسمِ‭ ‬المستقبل،‭ ‬وألا‭ ‬يبقوا‭ ‬دائمًا‭ ‬خارجَ‭ ‬اللوحةِ‭ ‬التي‭ ‬يرسمُها‭ ‬من‭ ‬يحملُ‭ ‬الريشةَ‭ ‬ويغمسُها‭ ‬في‭ ‬دمائِنا‭ ‬ويخطط‭ ‬خريطةً‭ ‬جديدةً‭ ‬كلما‭ ‬تراءى‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعبثَ‭ ‬في‭ ‬مقدراتِنا‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬مصالحِه‭.‬

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