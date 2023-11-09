3 نوافذ ((غير موجودة)).. اكتشاف خطير في طائرة بعد إقلاعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬الطيارون‭ ‬بالموقف،‭ ‬اتخذوا‭ ‬قرارا‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬ستانستيد‭. ‬

في‭ ‬المجمل،‭ ‬حلقت‭ ‬الرحلة‭ ‬جوا‭ ‬لمدة‭ ‬36‭ ‬دقيقة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭. ‬

وبعد‭ ‬الهبوط،‭ ‬فحص‭ ‬الطاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬ولاحظوا‭ ‬فقدان‭ ‬زجاج‭ ‬نافذتين‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬خلع‭ ‬الثالث‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬تحقيقات‭ ‬الحوادث‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬تعرضت‭ ‬النوافذ‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬حرارية‭ ‬وتشويه‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسببت‭ ‬أضواء‭ ‬ساطعة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الزجاج‭.‬