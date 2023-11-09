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3 نوافذ ((غير موجودة)).. اكتشاف خطير في طائرة بعد إقلاعها

11/9/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اضطرت‭ ‬طائرة‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬للمطار‭ ‬الذي‭ ‬أقلعت‭ ‬منه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاحظ‭ ‬الركاب‭ ‬أصوات‭ ‬ضجيج‭ ‬وبرودة‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭. ‬ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬إيرباص‮»‬‭ ‬مستأجرة،‭ ‬متجهة‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬أورلاندو،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬تحقيقات‭ ‬الحوادث‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وكان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬و9‭ ‬ركاب‭. ‬وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الإقلاع،‭ ‬لاحظ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬أن‭ ‬المقصورة‭ ‬بدت‭ ‬أكثر‭ ‬ضجيجا‭ ‬وبرودة‭ ‬مما‭ ‬اعتادوا‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬ولاحظ‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬ضجيج‭ ‬المقصورة‭ ‬وأن‭ ‬زجاج‭ ‬بعض‭ ‬النوافذ‭ ‬قد‭ ‬انزلق‭ ‬للأسفل‭. ‬ووصف‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الضجيج‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عال‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بحاسة‭ ‬السمع‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬الطيارون‭ ‬بالموقف،‭ ‬اتخذوا‭ ‬قرارا‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬ستانستيد‭. ‬

في‭ ‬المجمل،‭ ‬حلقت‭ ‬الرحلة‭ ‬جوا‭ ‬لمدة‭ ‬36‭ ‬دقيقة‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭. ‬

وبعد‭ ‬الهبوط،‭ ‬فحص‭ ‬الطاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬ولاحظوا‭ ‬فقدان‭ ‬زجاج‭ ‬نافذتين‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬خلع‭ ‬الثالث‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬تحقيقات‭ ‬الحوادث‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬تعرضت‭ ‬النوافذ‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬حرارية‭ ‬وتشويه‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسببت‭ ‬أضواء‭ ‬ساطعة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الزجاج‭.‬

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