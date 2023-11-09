لوحة ((امرأة الساعة)) لبيكاسو تُباع بـ139 مليون دولار ضمن مزاد في نيويورك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وداخل‭ ‬إحدى‭ ‬صالات‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬لم‭ ‬تستغرق‭ ‬عملية‭ ‬المزايدة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬سوى‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬بيعت‭ ‬اللوحة‭ ‬مقابل‭ ‬139‭.‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الرسوم‭. ‬وتصور‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1932‭ ‬وقارنتها‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬بروك‭ ‬لامبلي‭ ‬بلوحة‭ ‬‮«‬موناليزا‮»‬‭ ‬لبيكاسو،‭ ‬إحدى‭ ‬شريكات‭ ‬حياة‭ ‬الفنان‭ ‬الإسباني‭ ‬وهي‭ ‬الرسامة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماري‭ ‬تيريز‭ ‬والتر،‭ ‬وكان‭ ‬سعرها‭ ‬التقديري‭ ‬تخطى‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وتعود‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬إلى‭ ‬الثرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إميلي‭ ‬فيشر‭ ‬لانداو‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬102‭ ‬سنة،‭ ‬وتُعرض‭ ‬مجموعتها‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أعمالاً‭ ‬لفيليم‭ ‬دي‭ ‬كونينغ‭ ‬ومارك‭ ‬روثكو‭ ‬وآندي‭ ‬وارهول‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬خلال‭ ‬أمسيتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭.‬

وأشارت‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬اللوحة‭ ‬كانت‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬معيشة‭ ‬لانداو‭ ‬داخل‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭.‬

أما‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬لانداو‭ ‬وحدها،‭ ‬فسبق‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬مبيعات‭ ‬بـ406‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬ضمن‭ ‬مزادات‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬الملياردير‭ ‬الفرنسي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باتريك‭ ‬دراهي‭. ‬وبيعت‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬أيضا‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬علمان‮»‬‭ ‬للرسام‭ ‬التعبيري‭ ‬الأمريكي‭ ‬جاسبر‭ ‬جونز‭ (‬93‭ ‬عاما‭) ‬مقابل‭ ‬41‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬بيعت‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬الحرف‭ ‬الأخير‭ (‬الزعيم‭)‬‮»‬‭ ‬للرسام‭ ‬والمصور‭ ‬الأميركي‭ ‬إد‭ ‬روشا‭ (‬85‭ ‬عاماً‭) ‬لقاء‭ ‬39.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬بيع‭ ‬ضمن‭ ‬الأمسية‭ ‬كان‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬الساعة‮»‬‭ ‬لبيكاسو‭ ‬محققةً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬قيمة‭ ‬المبيعات‭. ‬وكانت‭ ‬ماري‭ ‬تيريز‭ ‬والتر‭ ‬‮«‬ملهمة‭ ‬بيكاسو‭ ‬الذهبية‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬التقاها‭ ‬عام‭ ‬1927‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬متزوجاً‭ ‬راقصة‭ ‬الباليه‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أولغا‭ ‬خوخلوفا‭. ‬

ويشكل‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬بيعت‭ ‬به‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬الساعة‮»‬‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬مبلغ‭ ‬لعمل‭ ‬خاص‭ ‬ببيكاسو،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬للرسام‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬لوحات‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬