لوحة ((امرأة الساعة)) لبيكاسو تُباع بـ139 مليون دولار ضمن مزاد في نيويورك

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- Akhbar Al Khaleej) بيعت لوحة «امرأة الساعة» للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار ضمن مزاد نظمته دار «سوذبيز» مساء الأربعاء في نيويورك، في مبلغ يشكل رقماً قياسياً ثانياً لعمل خاص بالفنان الذي توفي عن 50 عاماً.
وداخل إحدى صالات «سوذبيز» في مانهاتن، لم تستغرق عملية المزايدة التي جرت عبر الهاتف سوى دقائق حتى بيعت اللوحة مقابل 139.36 مليون دولار بما يشمل الرسوم. وتصور اللوحة التي تعود إلى العام 1932 وقارنتها المسؤولة في دار «سوذبيز» بروك لامبلي بلوحة «موناليزا» لبيكاسو، إحدى شريكات حياة الفنان الإسباني وهي الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، وكان سعرها التقديري تخطى 120 مليون دولار.
وتعود هذه اللوحة إلى الثرية الأمريكية إميلي فيشر لانداو التي توفيت هذا العام عن 102 سنة، وتُعرض مجموعتها التي تضم أعمالاً لفيليم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول للبيع في المزاد خلال أمسيتين الأربعاء والخميس في مانهاتن.
وأشارت دار المزادات إلى أنّ اللوحة كانت معلقة في غرفة معيشة لانداو داخل منزلها في مانهاتن.
أما النسبة إلى مجموعة لانداو وحدها، فسبق أن حققت مبيعات بـ406 ملايين دولار ضمن مزادات من تنظيم «سوذبيز» التي يملكها الملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي. وبيعت خلال الأمسية أيضا لوحة «علمان» للرسام التعبيري الأمريكي جاسبر جونز (93 عاما) مقابل 41 مليون دولار، فيما بيعت لوحة «ضمان الحرف الأخير (الزعيم)» للرسام والمصور الأميركي إد روشا (85 عاماً) لقاء 39.4 مليون دولار. إلا أنّ أبرز ما بيع ضمن الأمسية كان لوحة «امرأة الساعة» لبيكاسو محققةً أكثر من ثلث قيمة المبيعات. وكانت ماري تيريز والتر «ملهمة بيكاسو الذهبية»، وقد التقاها عام 1927 في باريس عندما كان متزوجاً راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا.
ويشكل الرقم الذي بيعت به «امرأة الساعة» ثاني أعلى مبلغ لعمل خاص ببيكاسو، فيما بات للرسام ما لا يقل عن ست لوحات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
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