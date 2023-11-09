تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا أمس الخميس أن رحلته حول القمر المقررة عام 2023 على متن صاروخ «ستارشيب» الذي طورته «سبايس إكس» أرجئت إلى العام المقبل على أقرب تقدير. وكتب مايزاوا على حسابه على منصة إكس: «لقد خططنا لمهمتنا المدارية (ديرمون) في عام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل». وأضاف: «لسنا متأكدين من موعد الرحلة ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية». ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلنت عام 2018، عبر صاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبايس إكس»، وهو الأكبر على الإطلاق.
ويأتي هذا التأجيل «بسبب تطورات جارية حالياً»، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة. وفي 20 أبريل تعمدت فرق «سبايس إكس» تفجير الصاروخ في سماء ولاية تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاعه بصورة خاطئة بسبب عطل في المحرك.
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