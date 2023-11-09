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تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر

11/9/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬الياباني‭ ‬يوساكو‭ ‬مايزاوا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬رحلته‭ ‬حول‭ ‬القمر‭ ‬المقررة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬ستارشيب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬أرجئت‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬تقدير‭. ‬وكتب‭ ‬مايزاوا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خططنا‭ ‬لمهمتنا‭ ‬المدارية‭ (‬ديرمون‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ستحدث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بقليل‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لسنا‭ ‬متأكدين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة‭ ‬ولكننا‭ ‬سنبقيكم‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬عند‭ ‬توافر‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬طاقم‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬السياحية،‭ ‬التي‭ ‬أُعلنت‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬عبر‭ ‬صاروخ‭ ‬‮«‬ستارشيب‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬تطورات‭ ‬جارية‭ ‬حالياً‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬المهمة‭. ‬وفي‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬تعمدت‭ ‬فرق‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬تفجير‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس،‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إقلاعه‭ ‬بصورة‭ ‬خاطئة‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬المحرك‭.‬

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