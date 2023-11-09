مساحة داخلية أكبر.. وأنظمة حديثةسوزوكي جيمني الجديدة.. شكل صندوقي بـ 5 أبواب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير - محمود بابا
أعلنت شركة محمد جلال وأولاده وصول سوزوكي جمني 2024 ذات الـ5 أبواب الجديدة كلياً إلى البحرين، وذلك ضمن حفل تدشين أقيم الخميس (9 نوفمبر 2023) بمعرض سوزوكي المعامير.
وقال عضو مجلس إدارة مجموعة محمد جلال، أحمد جلال خلال حفل التدشين «يشرفنا ان نقدم جيمني الاسطورية ذات 5 ابواب، التي تعتبر رمزا للمغامرة في سوق البحرين».
وأضاف بالقول: «تمزج جيمني الجديدة ما بين التصميم البارع والتكنولوجيا المتطورة والصلابة القوية، لتصبح مركبة الدفع الرباعي الأكثر طلبا حول العالم. بفضل تصميمها المميز وقدراتها الاستثنائية على الطرق الوعرة المدعومة بتقنية الدفع الرباعي من سوزوكي، حطمت جيمني الصورة النمطية لأكثر من 5 عقود منذ ظهورها العالمي لأول مرة في عام 1970».
وذكر المدير العام لشركة محمد جلال للسيارات، جمال السيد للصحفيين أن المركبة العائلية التي تتسع لـ5 ركاب تتوافر في معارض سوزوكي بألوان مختلفة في البحرين.
وتضم جيمني الجديدة ذات الـ5 أبواب قاعدة عجلات أطول، مع شبكة كروم في المقدمة، فيما حافظت على الشكل الصندوقي ووحدات الإضاءة والمصدات غير المطلية. ويبلغ طول المركبة ذات الـ 5 أبواب نحو 3985 ملم وعرضها 1645 ملم وارتفاعها نحو 1720 مع قاعدة عجلات تبلغ 2590 مم، لتصبح أطول بمقدار 340 مم من ذات الـ 3 أبواب، وبحصولها على طول إضافي، أصبحت قاعدة العجلات ممتدة أكثر.
وتأتي بمحرك سعة 1.5 لتر وبناقل حركة اوتوماتيكي. كما زودت المرايا الأمامية بنظام كهربائي يسمح لها بالانطواء إلكترونيا.
وفي المقصورة الداخلية، يتمتع الركاب الخلفيين بمساحة أكبر من المقاعد المصممة حديثا، وبإمكان المقاعد الأمامية الانحناء إلى وضع رأسي، من أجل قيلولة سريعة.
وتأتي لوحة القيادة بشاشة لمس مقاس 9 بوصات للإعلام الترفيهي المتوافق مع نظام Apple car play- Android auto اللاسلكي وكاميرا الرؤية الخلفية وحساسات خلفية ونظام تثبيت السرعة وعجلة قيادة مغلفة بالجلد.
وأضاف المدير العام لشركة محمد جلال للسيارات أن علامة سوزوكي دشنت هذا العام 4 مركبات حديثة، وهي جراند فيتارا وفرونكس وجيمني وإيكو، وهو ما رفع حجم مبيعات العلامة التجارية في البحرين.
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