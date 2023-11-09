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مساحة داخلية أكبر.. وأنظمة حديثةسوزوكي جيمني الجديدة.. شكل صندوقي بـ 5 أبواب

11/9/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬وأولاده‭ ‬وصول‭ ‬سوزوكي‭ ‬جمني‭ ‬2024‭ ‬ذات‭ ‬الـ5‭ ‬أبواب‭ ‬الجديدة‭ ‬كلياً‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬أقيم‭ ‬الخميس‭ (‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭) ‬بمعرض‭ ‬سوزوكي‭ ‬المعامير‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬محمد‭ ‬جلال،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬ان‭ ‬نقدم‭ ‬جيمني‭ ‬الاسطورية‭ ‬ذات‭ ‬5‭ ‬ابواب،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬رمزا‭ ‬للمغامرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تمزج‭ ‬جيمني‭ ‬الجديدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬التصميم‭ ‬البارع‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والصلابة‭ ‬القوية،‭ ‬لتصبح‭ ‬مركبة‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬بفضل‭ ‬تصميمها‭ ‬المميز‭ ‬وقدراتها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الوعرة‭ ‬المدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬من‭ ‬سوزوكي،‭ ‬حطمت‭ ‬جيمني‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬عقود‭ ‬منذ‭ ‬ظهورها‭ ‬العالمي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1970‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للسيارات،‭ ‬جمال‭ ‬السيد‭ ‬للصحفيين‭ ‬أن‭ ‬المركبة‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لـ5‭ ‬ركاب‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬سوزوكي‭ ‬بألوان‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتضم‭ ‬جيمني‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬الـ5‭ ‬أبواب‭ ‬قاعدة‭ ‬عجلات‭ ‬أطول،‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬كروم‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬فيما‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الصندوقي‭ ‬ووحدات‭ ‬الإضاءة‭ ‬والمصدات‭ ‬غير‭ ‬المطلية‭. ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬المركبة‭ ‬ذات‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬أبواب‭ ‬نحو‭ ‬3985‭ ‬ملم‭ ‬وعرضها‭ ‬1645‭ ‬ملم‭ ‬وارتفاعها‭ ‬نحو‭ ‬1720‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عجلات‭ ‬تبلغ‭ ‬2590‭ ‬مم،‭ ‬لتصبح‭ ‬أطول‭ ‬بمقدار‭ ‬340‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الـ‭ ‬3‭ ‬أبواب،‭ ‬وبحصولها‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬إضافي،‭ ‬أصبحت‭ ‬قاعدة‭ ‬العجلات‭ ‬ممتدة‭ ‬أكثر‭.‬

وتأتي‭ ‬بمحرك‭ ‬سعة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬لتر‭ ‬وبناقل‭ ‬حركة‭ ‬اوتوماتيكي‭. ‬كما‭ ‬زودت‭ ‬المرايا‭ ‬الأمامية‭ ‬بنظام‭ ‬كهربائي‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالانطواء‭ ‬إلكترونيا‭.‬

وفي‭ ‬المقصورة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يتمتع‭ ‬الركاب‭ ‬الخلفيين‭ ‬بمساحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬المصممة‭ ‬حديثا،‭ ‬وبإمكان‭ ‬المقاعد‭ ‬الأمامية‭ ‬الانحناء‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬رأسي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيلولة‭ ‬سريعة‭.‬

وتأتي‭ ‬لوحة‭ ‬القيادة‭ ‬بشاشة‭ ‬لمس‭ ‬مقاس‭ ‬9‭ ‬بوصات‭ ‬للإعلام‭ ‬الترفيهي‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬نظام Apple car play- Android auto اللاسلكي‭ ‬وكاميرا‭ ‬الرؤية‭ ‬الخلفية‭ ‬وحساسات‭ ‬خلفية‭ ‬ونظام‭ ‬تثبيت‭ ‬السرعة‭ ‬وعجلة‭ ‬قيادة‭ ‬مغلفة‭ ‬بالجلد‭.‬

وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للسيارات‭ ‬أن‭ ‬علامة‭ ‬سوزوكي‭ ‬دشنت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬4‭ ‬مركبات‭ ‬حديثة،‭ ‬وهي‭ ‬جراند‭ ‬فيتارا‭ ‬وفرونكس‭ ‬وجيمني‭ ‬وإيكو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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