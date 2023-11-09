Friday, 10 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي تسقط عصابة ((هاكرز)) دولية تستهدف أموال الشركات الكبرى

11/9/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬محكمة‭ ‬استهدفت‭ ‬عصابة‭ ‬دولية‭ ‬تضم‭ ‬قراصنة‭ ‬إلكترونيين‭ ‬‮«‬هاكرز‮»‬‭ ‬محترفين،‭ ‬ومحتالين‭ ‬متمرسين،‭ ‬يستهدفون‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختراق‭ ‬المراسلات‭ ‬بين‭ ‬رؤسائها‭ ‬ومديريها‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭
‬الإلكتروني،‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬بأسمائهم‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬خارج‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.

وتمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريقها‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭
‬من‭ ‬تعقب‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬نفذتها‭ ‬العصابة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬لمبالغ‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬رغم‭ ‬الحذر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضائها،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بأسلوب‭ ‬متطور‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬لآخر‭ ‬ليصعب‭ ‬تعقبها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬سحبها‭. ‬

وألقى‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬43‭ ‬متهماً‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وحدد‭ ‬هوية‭ ‬زعيم‭ ‬العصابة‭ ‬المتواجد‭ ‬خارج‭ ‬الإمارات‭ ‬و20‭ ‬متهماً‭ ‬آخرين‭.

وأصدرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمر‭ ‬ملاحقة‭ ‬دولية‭ ‬بشأنهم‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬حمراء‮»‬،‭ ‬لتسهم‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬تفكيك‭ ‬إحدى‭ ‬أخطر‭ ‬العصابات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬القرصنة‭ ‬والاحتيال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للاحتيال‭. ‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬القراصنة‭ ‬المحترفين‭ ‬بهذه‭ ‬العصابة‭ ‬يحددون‭ ‬ضحاياهم‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة،‭ ‬ويدرسون‭ ‬أنشطتهم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مستهدفين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬قيادات‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والأشخاص‭ ‬بالغي‭ ‬الثراء‭. ‬

‭ ‬وأثنت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الشرطية‭ ‬والأمنية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬القضية‭ ‬بدبي‭ ‬وفرق‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬وسنغافورة،‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إسقاط‭ ‬وتفكيك‭ ‬العصابة‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث