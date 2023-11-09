دبي تسقط عصابة ((هاكرز)) دولية تستهدف أموال الشركات الكبرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريقها‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭

‬من‭ ‬تعقب‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬نفذتها‭ ‬العصابة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬لمبالغ‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬رغم‭ ‬الحذر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضائها،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بأسلوب‭ ‬متطور‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬لآخر‭ ‬ليصعب‭ ‬تعقبها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬سحبها‭. ‬

وألقى‭ ‬فريق‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬43‭ ‬متهماً‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وحدد‭ ‬هوية‭ ‬زعيم‭ ‬العصابة‭ ‬المتواجد‭ ‬خارج‭ ‬الإمارات‭ ‬و20‭ ‬متهماً‭ ‬آخرين‭.

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وأصدرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمر‭ ‬ملاحقة‭ ‬دولية‭ ‬بشأنهم‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬حمراء‮»‬،‭ ‬لتسهم‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬تفكيك‭ ‬إحدى‭ ‬أخطر‭ ‬العصابات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬القرصنة‭ ‬والاحتيال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للاحتيال‭. ‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬القراصنة‭ ‬المحترفين‭ ‬بهذه‭ ‬العصابة‭ ‬يحددون‭ ‬ضحاياهم‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة،‭ ‬ويدرسون‭ ‬أنشطتهم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مستهدفين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬قيادات‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والأشخاص‭ ‬بالغي‭ ‬الثراء‭. ‬

‭ ‬وأثنت‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الشرطية‭ ‬والأمنية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬القضية‭ ‬بدبي‭ ‬وفرق‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬وسنغافورة،‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إسقاط‭ ‬وتفكيك‭ ‬العصابة‭.‬