Friday, 10 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((رحلة الفن والإنسانية.. تأثير الفنانين في المشهد الثقافي المصري خلال وبعد حرب أكتوبر))

11/9/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ذكرى‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬العظيمة،‭ ‬ظهرت‭ ‬قوة‭ ‬الفن‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭. ‬بالنسبة‭ ‬للفنانين،‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬دورهم‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬والشاشة،‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬وتحفيز‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬ودعم‭ ‬الجيش‭ ‬والوطن‭.‬

* أثناء‭ ‬الحرب * ‭ :‬

خلال‭ ‬أحداث‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭. ‬قدموا‭ ‬أغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬مسرحية‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬والتفاؤل‭.‬

كما‭ ‬لعب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬الرواد‭ ‬آنذاك‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المقاومة‭ ‬والتضامن‭ ‬الوطني‭. ‬إليكم‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬وأدوارهم‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭:‬


بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التضامنية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الخيرية‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬روح‭ ‬الصمود‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭.‬

2‭. ‬ * عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ * ‭: ‬قام‭ ‬بأداء‭ ‬أغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬أغانيه‭ ‬مثل‭ "‬عيشتنا‭" ‬و‭"‬يا‭ ‬جبل‭ ‬العرب‭" ‬ألهمت‭ ‬المصريين‭ ‬وشكلت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭.‬

3‭. ‬ * فيروز * ‭: ‬أبدت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فيروز‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬أغاني‭ ‬مثل‭ "‬شو‭ ‬بخاف‭ ‬عليك‭ ‬يا‭ ‬بيروت‭" ‬و‭"‬غدا‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭" ‬التي‭ ‬ألهمت‭ ‬الجمهور‭.‬

4‭. ‬ * عمر‭ ‬الشريف * ‭: ‬أدى‭ ‬الممثل‭ ‬الكبير‭ ‬عمر‭ ‬الشريف‭ ‬دور‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ "‬المهاجم‭" ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬أحداث‭ ‬الحرب‭ ‬وبطولات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭.‬

* بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬ووردة * ‭ ‬هما‭ ‬شخصيات‭ ‬فنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬خلال‭ ‬وبعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭:‬

5‭ . ‬ ** بليغ‭ ‬حمدي‭:‬ **

‭- ‬ ** خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الموسيقى‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬تضامن‭ ‬ووحدة‭ ‬وطنية‭. ‬ألحن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬ألهمت‭ ‬الجمهور‭ ‬ورفعت‭ ‬روح‭ ‬المقاومة‭.‬

6‭ . ‬ ** وردة‭:‬ ** ‭ - ‬ ** خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭:‬ ** ‭ ‬كانت‭ ‬وردة،‭ ‬المعروفة‭ ‬بلقب‭ "‬الكوكبة‭"‬،‭ ‬تتألق‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية،‭ ‬وقد‭ ‬قدمت‭ ‬أغاني‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬تشجيعية‭ ‬وتضامن‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭.‬

7‭ . ‬ * نادية‭ ‬لطفي * ‭: ‬شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬لطفي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التضامنية‭ ‬وجمعيات‭ ‬الخير‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬والجرحى‭.‬

شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬لطفي‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬للمصابين‭ ‬وأسر‭ ‬الشهداء‭.‬

‭- ‬قامت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭.‬

8‭. ‬ * ليلى‭ ‬مراد * ‭: ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬للجيش‭ ‬وأدت‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭.‬

9‭ . ‬ ** فاتن‭ ‬حمامة‭:‬ **

‭- ‬قامت‭ ‬الفنانة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬بتقديم‭ ‬أدوار‭ ‬سينمائية‭ ‬ودرامية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأسر‭ ‬الجنود‭.‬

‭- ‬قامت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعنويات‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬للجنود‭ ‬وأسرهم‭.‬

‭- ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفلام‭ ‬درامية‭ ‬تعكس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الوطنية‭.‬

10‭ . ‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ **

‭- ‬شارك‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬وقدم‭ ‬أدوارًا‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬وفكرًا‭ ‬وطنيًا‭.‬

‭- ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬شخصيات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الصمود‭ ‬والتحدي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الهامة‭.‬

11‭ . ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ **

‭- ‬قدمت‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬الوطني‭ ‬والدعم‭ ‬للمجتمع‭ ‬المصري‭.‬

‏‎‭- ‬كان‭ ‬لأدوارها‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الرسائل‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحفيز‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬التلاحم‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭.‬

هؤلاء‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬فقط‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬بل‭ ‬أظهروا‭ ‬تضامنهم‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬واستمروا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬الوحدة‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنهم‭.‬

بعد‭ ‬الحرب‭:‬

بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬استمر‭ ‬دور‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬الوطني‭. ‬فقاموا‭ ‬بإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬توثيقية‭ ‬وأفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬تروي‭ ‬الأحداث‭ ‬وتسجل‭ ‬التضحيات‭. ‬كما‭ ‬شجعوا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجرحى‭ ‬و‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬خيرية‭ ‬و‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭.‬

التضامن‭ ‬والوحدة‭:‬

دور‭ ‬الفنانين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وساندوا‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

* مرة‭ ‬أخرى * ،‭ ‬ظهر‭ ‬لنا‭ ‬تأثير‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاهتمام‭ ‬نحو‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية

‭ ‬فـ‭ "‬رسالة‭" ‬الفنانين‭ ‬وتضامنهم‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة،‭ ‬فهي‭ ‬تعزز‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التحديات،‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬والإسهامات‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭ ‬والمجتمع‭. ‬إليك‭ ‬وصفًا‭ ‬موجزًا‭ ‬لدور‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭:‬

1‭. ‬ ** أم‭ ‬كلثوم‭:‬ ** ‭ ‬تواصلت‭ ‬مسيرة‭ "‬كوكب‭ ‬الشرق‭" ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الفنانات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬قدمت‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬ألهمت‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬والعرب‭ ‬وتعبّر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭.‬

2‭. ‬ ** عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ‭:‬ ** ‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعكس‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭. ‬أغانيه‭ ‬كانت‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬والشعب‭ ‬وتوجه‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬للدعم‭.‬

3‭. ‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬بأعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬تروي‭ ‬قصصًا‭ ‬تاريخية‭ ‬ووطنية‭.‬

4‭. ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬والأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والجرحى‭.‬

5‭ . ‬ ** بليغ‭ ‬حمدي ** ‭ ‬استمر‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬المصرية‭. ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألحان‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭.‬

6‭ . ‬ ** وردة **
‬استمرت‭ ‬وردة‭ ‬في‭ ‬إبداعها‭ ‬الفني،‭ ‬وقامت‭ ‬بإصدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألبومات‭ ‬والأغاني‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭. ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدائها‭ ‬المميز‭.‬

7‭. ‬ ** شادية‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

8‭ . ‬ ** فاتن‭ ‬حمامة‭:‬ **

‭- ‬واصلت‭ ‬الفنانة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬تقديم‭ ‬أدوارًا‭ ‬درامية‭ ‬تأثرت‭ ‬بالأحداث‭ ‬الوطنية،‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفلام‭ ‬وأعمال‭ ‬درامية‭ ‬متنوعة‭ ‬تمثل‭ ‬التحديات‭ ‬والتغييرات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

9‭ .‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ **

‭- ‬استمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أدوار‭ ‬درامية‭ ‬وكوميدية‭ ‬تعكس‭ ‬تجارب‭ ‬المصريين‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬روح‭ ‬النكت‭ ‬والفكاهة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬المجتمع‭.‬

10‭ . ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ **

‭- ‬قدمت‭ ‬أفلامًا‭ ‬درامية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬اجتماعية‭ ‬ووطنية‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

11‭ . ‬ * تحية‭ ‬كاريوكا * ‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬إنساني‭ ‬هام‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرية‭ ‬والدعم‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬تتناول‭ ‬مباشرة‭ ‬الحرب،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬دعمًا‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحساسة‭. ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭:‬

‭- . ‬ ** المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الخيرية‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬تحية‭ ‬كاريوكا‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬والمساهمات‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬وأسر‭ ‬الجنود‭ ‬والمصابين‭.‬

‭- . ‬ ** المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والحفلات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬ورفع‭ ‬معنويات‭ ‬الناس‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

‭- . ‬ ** الدعم‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭:‬ ** ‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تكرم‭ ‬الجنود‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭.‬

تحية‭ ‬كاريوكا‭ ‬كانت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬دعمًا‭ ‬قويًا‭ ‬للمجتمع‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬التضامن‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودها‭ ‬الإنسانية‭.‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬استمر‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬والكثير‭ ‬غيرهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤيتهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬وتأثيرات‭ ‬الأحداث‭ ‬التاريخية،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

فهؤلاء‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ونقل‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬لاتزال‭ ‬حاضرة‭ ‬معنا‭ ‬حتى‭ ‬وقتنا‭ ‬هذا‭.‬

أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬المعروفة‭ ‬بلقب‭ "‬كوكب‭ ‬الشرق‭"‬،‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭ ‬بتأديتها‭ ‬لأغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬فنية‭ ‬ألهمت‭ ‬وشجعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬والجيش‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭. ‬دورها‭ ‬كان‭ ‬متجاوبًا‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

كما‭ ‬أدت‭ ‬أغاني‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العدو،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيها‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭:‬

أبو‭ ‬العلا‭":‬


‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬وكانت‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالجيش‭ ‬المصري‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحربية‭.‬

‭"‬أنت‭ ‬عمري‭":‬


‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغاني‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬وقد‭ ‬قدمتها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لتشجيع‭ ‬روح‭ ‬الصمود‭ ‬والتفاؤل‭.‬

‭"‬يا‭ ‬ليلة‭ ‬العيد‭":‬


‬تناولت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬موضوع‭ ‬التحرر‭ ‬والحرية‭ ‬وأثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬نصر‭ ‬أكتوبر‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث