((رحلة الفن والإنسانية.. تأثير الفنانين في المشهد الثقافي المصري خلال وبعد حرب أكتوبر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

* أثناء‭ ‬الحرب * ‭ :‬

خلال‭ ‬أحداث‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭. ‬قدموا‭ ‬أغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬مسرحية‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬والتفاؤل‭.‬

كما‭ ‬لعب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬الرواد‭ ‬آنذاك‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المقاومة‭ ‬والتضامن‭ ‬الوطني‭. ‬إليكم‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬وأدوارهم‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭:‬





بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التضامنية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الخيرية‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬روح‭ ‬الصمود‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭.‬

2‭. ‬ * عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ * ‭: ‬قام‭ ‬بأداء‭ ‬أغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬أغانيه‭ ‬مثل‭ "‬عيشتنا‭" ‬و‭"‬يا‭ ‬جبل‭ ‬العرب‭" ‬ألهمت‭ ‬المصريين‭ ‬وشكلت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭.‬

3‭. ‬ * فيروز * ‭: ‬أبدت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فيروز‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬أغاني‭ ‬مثل‭ "‬شو‭ ‬بخاف‭ ‬عليك‭ ‬يا‭ ‬بيروت‭" ‬و‭"‬غدا‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭" ‬التي‭ ‬ألهمت‭ ‬الجمهور‭.‬

4‭. ‬ * عمر‭ ‬الشريف * ‭: ‬أدى‭ ‬الممثل‭ ‬الكبير‭ ‬عمر‭ ‬الشريف‭ ‬دور‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ "‬المهاجم‭" ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬أحداث‭ ‬الحرب‭ ‬وبطولات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭.‬

* بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬ووردة * ‭ ‬هما‭ ‬شخصيات‭ ‬فنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬خلال‭ ‬وبعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭:‬

5‭ . ‬ ** بليغ‭ ‬حمدي‭:‬ **

‭- ‬ ** خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الموسيقى‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬تضامن‭ ‬ووحدة‭ ‬وطنية‭. ‬ألحن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬ألهمت‭ ‬الجمهور‭ ‬ورفعت‭ ‬روح‭ ‬المقاومة‭.‬

6‭ . ‬ ** وردة‭:‬ ** ‭ - ‬ ** خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭:‬ ** ‭ ‬كانت‭ ‬وردة،‭ ‬المعروفة‭ ‬بلقب‭ "‬الكوكبة‭"‬،‭ ‬تتألق‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية،‭ ‬وقد‭ ‬قدمت‭ ‬أغاني‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬تشجيعية‭ ‬وتضامن‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭.‬

7‭ . ‬ * نادية‭ ‬لطفي * ‭: ‬شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬لطفي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التضامنية‭ ‬وجمعيات‭ ‬الخير‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬والجرحى‭.‬

شاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬لطفي‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬للمصابين‭ ‬وأسر‭ ‬الشهداء‭.‬

‭- ‬قامت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭.‬

8‭. ‬ * ليلى‭ ‬مراد * ‭: ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬للجيش‭ ‬وأدت‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭.‬

9‭ . ‬ ** فاتن‭ ‬حمامة‭:‬ **

‭- ‬قامت‭ ‬الفنانة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬بتقديم‭ ‬أدوار‭ ‬سينمائية‭ ‬ودرامية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأسر‭ ‬الجنود‭.‬

‭- ‬قامت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعنويات‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬للجنود‭ ‬وأسرهم‭.‬

‭- ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفلام‭ ‬درامية‭ ‬تعكس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الوطنية‭.‬

10‭ . ‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ **

‭- ‬شارك‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬وقدم‭ ‬أدوارًا‭ ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬وفكرًا‭ ‬وطنيًا‭.‬

‭- ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬شخصيات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الصمود‭ ‬والتحدي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الهامة‭.‬

11‭ . ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ **

‭- ‬قدمت‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬الوطني‭ ‬والدعم‭ ‬للمجتمع‭ ‬المصري‭.‬

‏‎‭- ‬كان‭ ‬لأدوارها‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الرسائل‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحفيز‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬التلاحم‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭.‬

هؤلاء‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬فقط‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬بل‭ ‬أظهروا‭ ‬تضامنهم‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر،‭ ‬واستمروا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬الوحدة‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنهم‭.‬

بعد‭ ‬الحرب‭:‬

بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬استمر‭ ‬دور‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬الوطني‭. ‬فقاموا‭ ‬بإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬توثيقية‭ ‬وأفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬تروي‭ ‬الأحداث‭ ‬وتسجل‭ ‬التضحيات‭. ‬كما‭ ‬شجعوا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجرحى‭ ‬و‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬خيرية‭ ‬و‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭.‬

التضامن‭ ‬والوحدة‭:‬

دور‭ ‬الفنانين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وساندوا‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

* مرة‭ ‬أخرى * ،‭ ‬ظهر‭ ‬لنا‭ ‬تأثير‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاهتمام‭ ‬نحو‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية

‭ ‬فـ‭ "‬رسالة‭" ‬الفنانين‭ ‬وتضامنهم‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة،‭ ‬فهي‭ ‬تعزز‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التحديات،‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬والإسهامات‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭ ‬والمجتمع‭. ‬إليك‭ ‬وصفًا‭ ‬موجزًا‭ ‬لدور‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭:‬

1‭. ‬ ** أم‭ ‬كلثوم‭:‬ ** ‭ ‬تواصلت‭ ‬مسيرة‭ "‬كوكب‭ ‬الشرق‭" ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الفنانات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬قدمت‭ ‬أعمالًا‭ ‬فنية‭ ‬ألهمت‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬والعرب‭ ‬وتعبّر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭.‬

2‭. ‬ ** عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ‭:‬ ** ‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعكس‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭. ‬أغانيه‭ ‬كانت‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬والشعب‭ ‬وتوجه‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬للدعم‭.‬

3‭. ‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬بأعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬تروي‭ ‬قصصًا‭ ‬تاريخية‭ ‬ووطنية‭.‬

4‭. ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬والأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والجرحى‭.‬

5‭ . ‬ ** بليغ‭ ‬حمدي ** ‭ ‬استمر‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬المصرية‭. ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألحان‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭.‬

6‭ . ‬ ** وردة ** ‭

‬استمرت‭ ‬وردة‭ ‬في‭ ‬إبداعها‭ ‬الفني،‭ ‬وقامت‭ ‬بإصدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألبومات‭ ‬والأغاني‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭. ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدائها‭ ‬المميز‭.‬

7‭. ‬ ** شادية‭:‬ ** ‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

8‭ . ‬ ** فاتن‭ ‬حمامة‭:‬ **

‭- ‬واصلت‭ ‬الفنانة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬تقديم‭ ‬أدوارًا‭ ‬درامية‭ ‬تأثرت‭ ‬بالأحداث‭ ‬الوطنية،‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفلام‭ ‬وأعمال‭ ‬درامية‭ ‬متنوعة‭ ‬تمثل‭ ‬التحديات‭ ‬والتغييرات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

9‭ .‬ ** فؤاد‭ ‬المهندس‭:‬ **

‭- ‬استمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أدوار‭ ‬درامية‭ ‬وكوميدية‭ ‬تعكس‭ ‬تجارب‭ ‬المصريين‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬روح‭ ‬النكت‭ ‬والفكاهة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬المجتمع‭.‬

10‭ . ‬ ** ليلى‭ ‬مراد‭:‬ **

‭- ‬قدمت‭ ‬أفلامًا‭ ‬درامية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬اجتماعية‭ ‬ووطنية‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

11‭ . ‬ * تحية‭ ‬كاريوكا * ‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬إنساني‭ ‬هام‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرية‭ ‬والدعم‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬تتناول‭ ‬مباشرة‭ ‬الحرب،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬دعمًا‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحساسة‭. ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭:‬

‭- . ‬ ** المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الخيرية‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬تحية‭ ‬كاريوكا‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬والمساهمات‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬وأسر‭ ‬الجنود‭ ‬والمصابين‭.‬

‭- . ‬ ** المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭:‬ ** ‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والحفلات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬ورفع‭ ‬معنويات‭ ‬الناس‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

‭- . ‬ ** الدعم‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭:‬ ** ‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تكرم‭ ‬الجنود‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭.‬

تحية‭ ‬كاريوكا‭ ‬كانت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬دعمًا‭ ‬قويًا‭ ‬للمجتمع‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬التضامن‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودها‭ ‬الإنسانية‭.‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬استمر‭ ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬والكثير‭ ‬غيرهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤيتهم‭ ‬للمجتمع‭ ‬وتأثيرات‭ ‬الأحداث‭ ‬التاريخية،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

فهؤلاء‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ونقل‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬لاتزال‭ ‬حاضرة‭ ‬معنا‭ ‬حتى‭ ‬وقتنا‭ ‬هذا‭.‬

أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬المعروفة‭ ‬بلقب‭ "‬كوكب‭ ‬الشرق‭"‬،‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭ ‬بتأديتها‭ ‬لأغاني‭ ‬وأعمال‭ ‬فنية‭ ‬ألهمت‭ ‬وشجعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬والجيش‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭. ‬دورها‭ ‬كان‭ ‬متجاوبًا‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

كما‭ ‬أدت‭ ‬أغاني‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العدو،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيها‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭:‬

أبو‭ ‬العلا‭":‬

‭

‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬وكانت‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالجيش‭ ‬المصري‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحربية‭.‬

‭"‬أنت‭ ‬عمري‭":‬

‭

‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغاني‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬وقد‭ ‬قدمتها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لتشجيع‭ ‬روح‭ ‬الصمود‭ ‬والتفاؤل‭.‬

‭"‬يا‭ ‬ليلة‭ ‬العيد‭":‬

‭

‬تناولت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬موضوع‭ ‬التحرر‭ ‬والحرية‭ ‬وأثرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬نصر‭ ‬أكتوبر‭.‬