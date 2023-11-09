ختام الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتازمن يكسب ((ديربي الرفاع)).. وينتصر في ((العاصمة))؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬فعلى‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬يقام‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الرفاعين‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬فيما‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭ ‬يقام‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬‮

‬

‮«‬ديربي‭ ‬الرفاع‮»‬

دون‭ ‬شك،‭ ‬تسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الرفاع‮»‬‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أنصار‭ ‬وعشاق‭ ‬جمهور‭ ‬الرفاع‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬لما‭ ‬للمباراة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬وتحدٍ‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬المدينة،‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬والمستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬كلاهما‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

فالرفاع‭ ‬يعيش‭ ‬أفضل‭ ‬أوقاته‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬البالغة‭ ‬ثلاثة‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد‭ ‬ونقاط‭ ‬اليوم‭ ‬تجعله‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬له‭ ‬ويمتلك‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتصدره‭ ‬فرق‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬واقترابه‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬فيما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬فهو‭ ‬يعاني‭ ‬بما‭ ‬للكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني،‭ ‬إذ‭ ‬انطلق‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬وجمع‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وسقط‭ ‬بصورة‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

الرفاع‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولكنه‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وكسب‭ ‬مواجهة‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬مجددًا‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مُنيّ‭ ‬بخسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭ ‬أمام‭ ‬الحد‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬هو‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أن‭ ‬الرفاع‭ ‬تصب‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصره،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لـ«الديربي‮»‬‭ ‬دافعًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬للاعبي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمغاير‭ ‬عما‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬سابقًا،‭ ‬وأن‭ ‬يعود‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬طويلًا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬تحديدًا،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سيعول‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬لاعبيه‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬فينسيوس،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬والتفوق‭ ‬عليه،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬وقتًا‭ ‬عصيبًا‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬أولًا‭ ‬ولفريقه‭ ‬ثانيًا،‭ ‬حيث‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬يجنبه‭ ‬من‭ ‬مقصلة‭ ‬الإقالة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬في‭ ‬دورينا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬التنافسي‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى،‭ ‬ويعتمد‭ ‬حلمي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬مثل

ايموبيلي،‭ ‬تياغو،‭ ‬حمزة‭ ‬الهمامي،‭ ‬عدنان‭ ‬فواز،‭ ‬محمد‭ ‬جمال،‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬كميل‭ ‬عبدالله،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ ‬وهشام‭ ‬أحمد‭.‬‮

‬

‮«‬ديربي‭ ‬العاصمة‮»‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬يشكل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬هدفًا‭ ‬لفريقا‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬اللذان‭ ‬يتأرجحان‭ ‬بمستوياتهما‭ ‬ونتائجهما‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬جولات‭ ‬مضت،‭ ‬حيث‭ ‬المنامة‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬متساوان‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادلان‭ ‬وخسارتان‭ ‬ويقبعان‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثامن‭ ‬والعاشر‭.‬

الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬رفض‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬إضاعته‭ ‬لكرات‭ ‬عدة‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬الخسارة‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬ليخرج‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل،‭ ‬والمنامة‭ ‬اقتنص‭ ‬نقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭. ‬‮

‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للمدربين‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرناندو‭ (‬الأهلي‭) ‬وعادل‭ ‬النعيمي‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬وكلاهما‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يخسرا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أحدهما‭ ‬قد‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬والآخر‭ ‬يخسر‭ ‬أو‭ ‬يخرجا‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬الخسارة‭. ‬المنامة‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬مثل

إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمر‭ ‬دعيج،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬ويلسن‭ ‬جونيور‭ ‬وألفيس‭ ‬مارلي‭ ‬والأهلي‭ ‬لديه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬عناصر‭ ‬يعول‭ ‬عليها‭ ‬مثل‭ ‬سانتوس،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬جمال‭ ‬راشد،‭ ‬فيصل‭ ‬غازي،‭ ‬كامل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬دومباي‭ ‬وجوستافو‭.‬