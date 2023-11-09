Friday, 10 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتازمن يكسب ((ديربي الرفاع)).. وينتصر في ((العاصمة))؟

11/9/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬فعلى‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬يقام‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الرفاعين‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬ونظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬فيما‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭ ‬يقام‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬‮

‮«‬ديربي‭ ‬الرفاع‮»‬

دون‭ ‬شك،‭ ‬تسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الرفاع‮»‬‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أنصار‭ ‬وعشاق‭ ‬جمهور‭ ‬الرفاع‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬لما‭ ‬للمباراة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬وتحدٍ‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬المدينة،‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬والمستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬كلاهما‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

فالرفاع‭ ‬يعيش‭ ‬أفضل‭ ‬أوقاته‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬البالغة‭ ‬ثلاثة‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد‭ ‬ونقاط‭ ‬اليوم‭ ‬تجعله‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬له‭ ‬ويمتلك‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتصدره‭ ‬فرق‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬واقترابه‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬فيما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬فهو‭ ‬يعاني‭ ‬بما‭ ‬للكلمة‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني،‭ ‬إذ‭ ‬انطلق‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬وجمع‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وسقط‭ ‬بصورة‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

الرفاع‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولكنه‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وكسب‭ ‬مواجهة‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬مجددًا‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مُنيّ‭ ‬بخسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭ ‬أمام‭ ‬الحد‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬هو‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أن‭ ‬الرفاع‭ ‬تصب‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬والدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصره،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لـ«الديربي‮»‬‭ ‬دافعًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬للاعبي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمغاير‭ ‬عما‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬سابقًا،‭ ‬وأن‭ ‬يعود‭ ‬لطريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬طويلًا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬تحديدًا،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سيعول‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬لاعبيه‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬فينسيوس،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬والتفوق‭ ‬عليه،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬وقتًا‭ ‬عصيبًا‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬أولًا‭ ‬ولفريقه‭ ‬ثانيًا،‭ ‬حيث‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬يجنبه‭ ‬من‭ ‬مقصلة‭ ‬الإقالة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬في‭ ‬دورينا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬والإبقاء‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬التنافسي‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى،‭ ‬ويعتمد‭ ‬حلمي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬مثل
ايموبيلي،‭ ‬تياغو،‭ ‬حمزة‭ ‬الهمامي،‭ ‬عدنان‭ ‬فواز،‭ ‬محمد‭ ‬جمال،‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬كميل‭ ‬عبدالله،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ ‬وهشام‭ ‬أحمد‭.‬‮

‮«‬ديربي‭ ‬العاصمة‮»‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬يشكل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬هدفًا‭ ‬لفريقا‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬اللذان‭ ‬يتأرجحان‭ ‬بمستوياتهما‭ ‬ونتائجهما‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬جولات‭ ‬مضت،‭ ‬حيث‭ ‬المنامة‭ ‬يتقدم‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬متساوان‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادلان‭ ‬وخسارتان‭ ‬ويقبعان‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثامن‭ ‬والعاشر‭.‬

الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬رفض‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬إضاعته‭ ‬لكرات‭ ‬عدة‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬الخسارة‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬ليخرج‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل،‭ ‬والمنامة‭ ‬اقتنص‭ ‬نقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭. ‬‮

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للمدربين‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرناندو‭ (‬الأهلي‭) ‬وعادل‭ ‬النعيمي‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬وكلاهما‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يخسرا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أحدهما‭ ‬قد‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬والآخر‭ ‬يخسر‭ ‬أو‭ ‬يخرجا‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬الخسارة‭. ‬المنامة‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬مثل
إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمر‭ ‬دعيج،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬ويلسن‭ ‬جونيور‭ ‬وألفيس‭ ‬مارلي‭ ‬والأهلي‭ ‬لديه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬عناصر‭ ‬يعول‭ ‬عليها‭ ‬مثل‭ ‬سانتوس،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬جمال‭ ‬راشد،‭ ‬فيصل‭ ‬غازي،‭ ‬كامل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬دومباي‭ ‬وجوستافو‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث