الحـد يغــرق في ((بحـر ســترة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غرق فريق الحد في «بحر سترة» بعدما خسر أمامه بنتيجة (3/5) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف سترة كل من محترفه ألكسندر بالدقيقة (3)، واليمني عبدالواسع المطري «هدفين» بالدقيقتين (15 و20) وأمير روستائي بالدقيقة (47) والمصطفى عبدالصمد (104)، وسجل للحد محترفه برنس «هدفين» بالدقيقتين (67 و70) وايمبولي بالدقيقة (90 ر.ك)، وبذلك حقق سترة أول انتصار له في الدوري ليصل برصيده إلى (6 نقاط) ويبتعد عن المراكز المتأخرة، فيما الحد تعرض للخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند (6 نقاط) أيضًا.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية عاد فريق الحالة إلى طريق الانتصارات التي فقدها في الجولات الثلاث الماضية، بعد تغلبه على فريق الشباب
(0/1).
وأحرز هدف الحالة لاعبه جوزيف بالدقيقة (15)، وبهذه النتيجة وصل رصيد البرتقالي إلى (9 نقاط)، فيما الشباب تعرض للخسارة الثالثة وبات رصيده (6 نقاط) مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
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