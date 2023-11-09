الحـد يغــرق في ((بحـر ســترة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

غرق‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬سترة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬بنتيجة‭ (‬3/5‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬سترة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محترفه‭ ‬ألكسندر‭ ‬بالدقيقة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬واليمني‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطري‭ ‬‮«‬هدفين‮»‬‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬15‭ ‬و20‭) ‬وأمير‭ ‬روستائي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬47‭) ‬والمصطفى‭ ‬عبدالصمد‭ (‬104‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬للحد‭ ‬محترفه‭ ‬برنس‭ ‬‮«‬هدفين‮»‬‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬67‭ ‬و70‭) ‬وايمبولي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬90‭ ‬ر‭.‬ك‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬سترة‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ليصل‭ ‬برصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬ويبتعد‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة،‭ ‬فيما‭ ‬الحد‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬أيضًا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عاد‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭

(‬0/1‭).‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬الحالة‭ ‬لاعبه‭ ‬جوزيف‭ ‬بالدقيقة‭ (‬15‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬وصل‭ ‬رصيد‭ ‬البرتقالي‭ ‬إلى‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬