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((ألعاب القوى)) يوقع اتفاقية تعاون لمكافحة المنشطات

11/9/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‮
‬‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‮
‬بحضور‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‮
‬‭(‬ WADA ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البريطانية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتثقيف‭ ‬اللاعبين‭ ‬أكثر‭ ‬بالمخاطرة‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عالمياً‭.‬

وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بإبرام‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬آفة‭ ‬المنشطات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬العدائين‭ ‬والعداءات‭ ‬بمخاطرها‭ ‬والتعريف‭ ‬بأضرارها‭ ‬وأنواع‭ ‬مختلف‭ ‬المنشطات‭ ‬المحظورة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لاتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لتوعية‭ ‬رياضييه‭ ‬بمخاطر‭ ‬المنشطات‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬ووضع‭ ‬نظام‭ ‬رقابي‭ ‬صارم‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬ولوائح‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬والتعريف‭ ‬بلائحة‭ ‬العقوبات‭ ‬وكافة‭ ‬النواحي‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬آفة‭ ‬المنشطات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬سعد‭ ‬مبارك‭ ‬النفيعي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬ان‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لتفعيل‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬للتوعية‭ ‬بخطورة‭ ‬المنشطات‭. ‬ويعزز‭ ‬مبادئ‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬بالإضافة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الرياضيين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬منطلقا‭ ‬للتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الوكالة‭ ‬والاتحادات‭ ‬الأخرى‮
‬في‮
‬المملكة‭.‬

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