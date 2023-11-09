((ألعاب القوى)) يوقع اتفاقية تعاون لمكافحة المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبرم الاتحاد البحريني لألعاب القوى اتفاقية تعاون مع الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين حيث وقع الاتفاقية كل من
محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى، والدكتور خالد الشيخ رئيس مجلس إدارة الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في قاعة المؤتمرات باستاد البحرين الوطني،
بحضور
الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وممثلين عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
( WADA )، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة البريطانية لمكافحة المنشطات.
وبهذه المناسبة عبر محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستساهم في نشر الوعي وتثقيف اللاعبين أكثر بالمخاطرة المترتبة على تعاطي المنشطات من كافة النواحي، مؤكداً على أن تحقيق أهداف الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية على تعزيز سمعة الرياضة البحرينية عالمياً.
وبدوره أكد يوسف أحمد أمين عام الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن سعادته بإبرام تلك الاتفاقية التي تعكس حرص الاتحاد على محاربة آفة المنشطات وتعزيز الوعي لدى جميع العدائين والعداءات بمخاطرها والتعريف بأضرارها وأنواع مختلف المنشطات المحظورة، مشيدا بالدور الذي تلعبه الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات في هذا الصدد. ومن جانبه أكد الدكتور خالد الشيخ على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المبذولة من كلا الطرفين لمكافحة المنشطات مؤكدا حرص الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتحاد ألعاب القوى لتوعية رياضييه بمخاطر المنشطات وذلك عبر إقامة سلسلة من الورش والندوات والمحاضرات التوعوية ووضع نظام رقابي صارم يتوافق مع أنظمة ولوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتعريف بلائحة العقوبات وكافة النواحي الأخرى التي تسهم في محاربة آفة المنشطات.
ومن جانبه أكد سعد مبارك النفيعي المدير التنفيذي للوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات ان توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد البحريني لألعاب القوى سيسهم في تحقيق الرؤى والأهداف المنشودة لتفعيل الجهود المشتركة للتوعية بخطورة المنشطات. ويعزز مبادئ اللعب النظيف بالإضافة للحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين، معتبراً أن هذه الاتفاقية تعتبر منطلقا للتعاون الاستراتيجي بين الوكالة والاتحادات الأخرى
في
المملكة.
MENAFN09112023000055011008ID1107404057
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