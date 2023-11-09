إدارة الشؤون الدولية والإنتربول تسترد أحد المطلوبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين، استناداً إلى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد استثمارها وغسل الأموال وصادر بحقه عدة أحكام قضائية في مملكة البحرين.
وأوضحت الادارة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المطلوب إلى الجهة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
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