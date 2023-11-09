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إدارة الشؤون الدولية والإنتربول تسترد أحد المطلوبين

11/9/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وملاحقة‭ ‬المطلوبين‭ ‬دوليا‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك،‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬واسترداد‭ ‬أحد‭ ‬المطلوبين،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مذكرة‭ ‬القبض‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقه‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إثر‭ ‬ارتكابه‭ ‬جريمتي‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬وصادر‭ ‬بحقه‭ ‬عدة‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الادارة‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬المطلوب‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقه‭. ‬

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