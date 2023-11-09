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وزراء الخارجية العرب يقرون مشروع القرار الختامي لقمة الرياض

11/9/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعهم‭ ‬التحضيري‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬غدا،‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وأقر‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالرياض‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬وبحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬وأحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬اعتماده‭.‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬زكي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة،‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬أقر‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭.‬

وأوضح‭ ‬زكي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يتناول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الموقف‭ ‬السياسي‭ ‬العربي‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويسمح‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بفهم‭ ‬صحيح‭ ‬للموقف‭ ‬العربي‭ ‬والفلسطيني،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬ستعتمد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قمة‭ ‬إسلامية‭ ‬ستعقب‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشابه‭ ‬للإطار‭ ‬العربي‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬لمستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬أكد‭ ‬زكي‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬سيشاركون‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمطالبة‭ ‬البعض‭ ‬بهدن‭ ‬إنسانية،‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الهدن‭ ‬الإنسانية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬الموقف‭ ‬العربي،‭ ‬فهو‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬كامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬أما‭ ‬الهدن‭ ‬الإنسانية‭ ‬هي‭ ‬أفكار‭ ‬يتحدث‭ ‬بها‭ ‬البعض‭ ‬لمحاولة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المتدهور‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والموقف‭ ‬العربي‭ ‬يرتكز‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬صلب‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭.‬

وبشأن‭ ‬وجود‭ ‬مساعٍ‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬وبعض‭ ‬الأطراف‭ ‬لفصل‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وإرسال‭ ‬قوات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬فصل‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مرفوض،‭ ‬والموقف‭ ‬العربي‭ ‬قرأ‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬جيداً،‭ ‬واكتشفها،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بها،‭ ‬ولن‭ ‬يتماشى‭ ‬معها‭. ‬

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