ماكرون يدعو إلى ((العمل من أجل وقف إطلاق النار)) في افتتاح مؤتمر إنساني حول غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الإليزيه‭ ‬‮«‬في‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬سريعة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا‮»‬‭. ‬

وتستضيف‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬مؤتمرا‭ ‬إنسانيا‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أصبح‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وشدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‮»‬‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬معايير‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتفاوض‮»‬‭.‬

وكرّر‭ ‬الرئيس‭ ‬أن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وواجب‭ ‬حماية‭ ‬مواطنيها‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لفت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قواعد‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬يتدهور‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬تنسيق‭ ‬المساعدات‭ ‬وتنظيمها‭ ‬بطريقة‭ ‬ملموسة‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬نقلها‭. ‬

وأعلن‭ ‬ماكرون‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستزيد‭ ‬مساعداتها‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الممثل‭ ‬الشرعي‭ ‬الوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقضيته‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إياها‭ ‬إلى‭ ‬تحمّل‭ ‬‮«‬مسؤولية‮»‬‭ ‬العمل‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬

كذلك‭ ‬أجرى‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬محادثات‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬اللذين‭ ‬يعد‭ ‬دورهما‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حين‭ ‬يعيش‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭. ‬

ولن‭ ‬تمثل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رفيع‭. ‬

وأوفدت‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬اشتية‭ ‬فيما‭ ‬تشارك‭ ‬مصر‭ ‬بوفد‭ ‬وزاري‭. ‬

وأُبلغت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالمبادرة‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تمثَّل‭ ‬في‭ ‬الإليزيه‭. ‬وزعم‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ (‬كوغات‭) ‬موشيه‭ ‬تيترو‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬ولكن‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬لا‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وستتابع‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬كثب،‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تستنكر‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬واستحالة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

ودعت‭ ‬13‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬مطالبة‭ ‬‮«‬بضمان‭ ‬دخول‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وتقدّر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬بحوالي‭ ‬1 ‭,‬ 2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

ويهدف‭ ‬مؤتمر‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬مشترك‭ ‬للوضع،‭ ‬و«تعبئة‭ ‬كل‭ ‬الشركاء‭ ‬والممولين‭ ‬للاستجابة‭ ‬للحاجات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مستشار‭ ‬لماكرون‭. ‬