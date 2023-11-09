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انتقادات لوزيرة بريطانية بعد تصريحاتها بشأن ((الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين))

11/9/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬سويلا‭ ‬برافرمان‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬محرج‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتقدت‭ ‬مواقف‭ ‬الشرطة‭ ‬إزاء‭ ‬التظاهرات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭. ‬ويواجه‭ ‬سوناك‭ ‬دعوات‭ ‬متزايدة‭ ‬لإقالة‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬يفاضلون‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬واعتبرت‭ ‬أنهم‭ ‬تجاهلوا‭ ‬‮«‬الغوغاء‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مسيرات‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬التي‭ ‬تلقفها‭ ‬الجناح‭ ‬اليميني‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصفت‭ ‬المسيرات‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مسيرات‭ ‬كراهية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬العيش‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬هو‭ ‬‮«‬خيار‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬ويؤكد‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬ببرافرمان‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬نشر‭ ‬تصريحاتها‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذنه‭ ‬كما‭ ‬تمليه‭ ‬القواعد‭ ‬الوزارية‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬سوناك‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬مع‭ ‬الرقم‭ ‬10‮»‬؛‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬دوانينغ‭. ‬ووفق‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬أرسلت‭ ‬المقالة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭. ‬وعززت‭ ‬تصريحات‭ ‬برافرمان‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنها‭ ‬تهيئ‭ ‬نفسها‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تصريحاتها‭ ‬حيلة‭ ‬متعمدة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬سوناك‭ ‬لجذب‭ ‬اليمينيين‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬القادمة‭. ‬

وكان‭ ‬سوناك‭ ‬قد‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬نوفمبر،‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تكرّم‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الحربين‭ ‬العالميتين،‭ ‬أمرا‭ ‬‮«‬استفزازيا‭ ‬ومعيبا‮»‬،‭ ‬واقترح‭ ‬أن‭ ‬تحظرها‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬المسيرة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬تستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬منع‭ ‬تنظيمها‭.‬

وهدأ‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬وسوناك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬مارك‭ ‬راولي‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬لا‭ ‬تتضارب‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الهدنة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مقالة‭ ‬برافرمان‭ ‬وجهت‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬لتصرفات‭ ‬الشرطة‭. ‬وكتبت‭: ‬‮«‬يقابَل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬اليمينيون‭ ‬والقوميون‭ ‬الذين‭ ‬ينخرطون‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عدائية‭ ‬برد‭ ‬صارم،‭ ‬لكن‭ ‬الغوغاء‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬سلوكا‭ ‬متطابقا‭ ‬تقريبا‭ ‬يتم‭ ‬تجاهلهم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬يقومون‭ ‬بمخالفة‭ ‬القانون‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬صرخة‭ ‬استغاثة‭ ‬لغزة‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬تتعلق‭ ‬أكثر‭ ‬بما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«تأكيد‭ ‬الأولوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعات‭ ‬معينة،‭ ‬وخاصة‭ ‬الإسلاميين‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬توم‭ ‬وينسور،‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬سابقا‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬تعليقات‭ ‬الوزيرة‭ ‬مبالغ‭ ‬بها‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬استقلالية‭ ‬الشرطة‭. ‬وقال‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مفوض‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬أن‭ ‬برافرمان‭ ‬‮«‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬،‭ ‬و«تشجع‭ ‬المتطرفين‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬لندن‭ ‬تظاهرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬عطل‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أودى‭ ‬بـ1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭. ‬واحتجزت‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة‭.‬

واعتقلت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬جرائم‭ ‬كراهية‭ ‬وإما‭ ‬لأحداث‭ ‬متعلقة‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬فيما‭ ‬ازدادت‭ ‬حالات‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ميل‭ ‬برافرمان‭ ‬إلى‭ ‬إذكاء‭ ‬حروب‭ ‬الثقافات‭ ‬مفيدا‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬إصلاح‭ ‬تراجعه‭ ‬الكبير‭ ‬إمام‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬إجراؤها‭ ‬بحلول‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬

مؤخرا‭ ‬وصفت‭ ‬برافرمان،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬والدين‭ ‬هنديين‭ ‬هاجرا‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الستينيات،‭ ‬التعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عقيدة‭ ‬مضللة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬هاجمت‭ ‬الميثاق‭ ‬العالمي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬اللاجئين‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬هجرة،‭ ‬ووصفت‭ ‬الليبراليين‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬أكلة‭ ‬التوفو‮»‬‭.‬

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