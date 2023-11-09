إنشاء مشاتل لزراعة أشجار القرم بالتعاون بين ((الأعلى للبيئة)) و((بابكو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومضاعفة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬بإنشاء‭ ‬مشاتل‭ ‬لزراعتها،‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬البيئية،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬أنّ‭ ‬توقيع‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يأتي‭ ‬دعماً‭ ‬للمساعي‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬وحماية‭ ‬موارده،‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكاملي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬