إنشاء مشاتل لزراعة أشجار القرم بالتعاون بين ((الأعلى للبيئة)) و((بابكو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المجلس الأعلى للبيئة الحرص على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تسهم في دعم جهود مملكة البحرين التنموية، والوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بمواجهة التحديات المناخية والبيئية لاستدامة الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، ومن ضمنها الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035، إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
جاء ذلك خلال توقيع المجلس الأعلى للبيئة إطار تعاون مع شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج بشأن تعزيز سبل التنسيق المشترك في مجال الحفاظ على البيئة ومضاعفة أشجار القرم بإنشاء مشاتل لزراعتها، ودعم المشاريع البيئية، حيث أعرب المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بتوقيع هذا الإطار الذي يجمع الجانبين، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج لحماية البيئة ودعم المبادرات الوطنية البيئية، بما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج أنّ توقيع إطار التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة يأتي دعماً للمساعي المبذولة لتحقيق أهداف الاستدامة في مجال البيئة وحماية موارده، وانطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والعمل في إطار تكاملي من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، متطلعاً إلى أن تثمر الجهود في تعزيز النظام البيئي وتحقيق التطلعات المنشودة.
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