Beyon تحصد ثلاث جوائز ضمن جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصلت شركة
Beyon على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز الإنجاز التكنولوجي السنوي من قبل مجلة «
MEA
Business » وتهدف هذه الجوائز إلى الاحتفاء بالمؤسسات ذات الابتكارات الاستثنائية والريادة والتميز في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث إن هذه الجوائز تستقطب المؤسسات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا التي تسعى للحصول على هذه الجوائز المتنوعة في 15 فئة مختلفة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب الخدمات السحابية والاستدامة وغيرها.
إذ تم تكريم الشركة لحصولها على 3 جوائز عن برنامجها للاستدامة، وتطبيق بتلكو وتكنولوجيا
eSIM .
وفي فئة برامج الاستدامة، حازت شركة Beyon على جائزة «الخدمات والمنتجات الاستثنائية» لمساهمتها البارزة ومبادراتها في مجال توفير الطاقة، التي تركز على تقليل البصمة الكربونية من خلال مشروع حديقة Beyon
للطاقة الشمسية، واستخدام الروبوتات الذكية لتنظيف الألواح الشمسية، واستخدام الطاقة النظيفة لتشغيل أبراج الاتصالات على مدار الساعة طوال الأسبوع، واستخدام أحدث تقنيات التبريد الذكي. حيث تؤكد هذه الجهود على التزام الشركة في خلق بيئة معيشية أنظف.
كما حصلت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، على جائزة فئة «القيادة والنمو المُتميز» في فئة البرمجيات عن تطبيق بتلكو، الذي يتميز بعدة ميزات، بما في ذلك تقديم المعلومات اللازمة إلى جانب الخدمات التفاعلية وإتمام المعاملات، مما يتيح للمستخدمين إدارة جميع خدمات الاتصالات الخاصة بهم بسلاسة وسهولة.
وفي فئة الاتصالات فازت بتلكو كذلك بجائزة «التعاون والشراكات المبتكرة» لتعاونها مع BMW لتمكين تكنولوجيا eSIM في سيارات BMW ، كما لو أن السيارة هي جهاز ذكي. وتعد بتلكو هي الشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بين 9 مشغلين في جميع أنحاء العالم BMW التي تطلق هذه الخدمة المبتكرة.
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