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Beyon تحصد ثلاث جوائز ضمن جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

11/9/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الإنجاز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬السنوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ MEA ‭ ‬ Business ‮»‬‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الابتكارات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والريادة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬تستقطب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬فئة‭ ‬مختلفة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬والاستدامة‭ ‬وغيرها‭.‬

إذ‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الشركة‭ ‬لحصولها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬جوائز‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬بتلكو‭ ‬وتكنولوجيا‭
 eSIM ‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬برامج‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حازت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الاستثنائية‮»‬‭ ‬لمساهمتها‭ ‬البارزة‭ ‬ومبادراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬حديقة‭ ‬ Beyon
‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬الذكية‭ ‬لتنظيف‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬لتشغيل‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬واستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬التبريد‭ ‬الذكي‭. ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬أنظف‭.‬

كما‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬والنمو‭ ‬المُتميز‮»‬‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬البرمجيات‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬بتلكو،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بعدة‭ ‬ميزات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وإتمام‭ ‬المعاملات،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إدارة‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بسلاسة‭ ‬وسهولة‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فازت‭ ‬بتلكو‭ ‬كذلك‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المبتكرة‮»‬‭ ‬لتعاونها‭ ‬مع‭ ‬ BMW ‭ ‬لتمكين‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬ eSIM ‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬ BMW ،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬هي‭ ‬جهاز‭ ‬ذكي‭. ‬وتعد‭ ‬بتلكو‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬مشغلين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ BMW ‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭.‬

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