Beyon تحصد ثلاث جوائز ضمن جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BeyonMEABusiness

إذ‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الشركة‭ ‬لحصولها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬جوائز‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬بتلكو‭ ‬وتكنولوجيا‭

‬ eSIM ‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬برامج‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حازت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الاستثنائية‮»‬‭ ‬لمساهمتها‭ ‬البارزة‭ ‬ومبادراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬حديقة‭ ‬ Beyon ‭

‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬الذكية‭ ‬لتنظيف‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬لتشغيل‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬واستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬التبريد‭ ‬الذكي‭. ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬أنظف‭.‬

كما‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬والنمو‭ ‬المُتميز‮»‬‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬البرمجيات‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬بتلكو،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بعدة‭ ‬ميزات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وإتمام‭ ‬المعاملات،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إدارة‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بسلاسة‭ ‬وسهولة‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬فازت‭ ‬بتلكو‭ ‬كذلك‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المبتكرة‮»‬‭ ‬لتعاونها‭ ‬مع‭ ‬ BMW ‭ ‬لتمكين‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬ eSIM ‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬ BMW ،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬هي‭ ‬جهاز‭ ‬ذكي‭. ‬وتعد‭ ‬بتلكو‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬مشغلين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ BMW ‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭.‬