((عقارات السيف)) تحقق أرباحا بقيمة 4.9 ملايين دينار في الأشهر التسعة المنتهية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

ووصل‭ ‬نصيب‭ ‬السهم‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفّض‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬على‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬25‭ ‬فلوس،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭.‬74‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيليّة‭ ‬للشركة‭ ‬3.3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬3‭.‬0‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬8‭.‬0 ‭%‬ ‭. ‬وارتفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وسجّلت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحًا‭ ‬صافية‭ ‬ودخلًا‭ ‬شاملًا‭ ‬عائديّن‭ ‬على‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬5‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬6‭.‬7 ‭%‬ ‭. ‬ويُعزى‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬إلى‭ ‬الأسباب‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭.‬

ووصل‭ ‬نصيب‭ ‬السهم‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفّض‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬على‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬55‭ ‬فلوس،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭.‬31‭ ‬فلسا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيليّة‭ ‬للشركة‭ ‬10‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬9‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬13‭.‬1 ‭%‬ ‭. ‬وارتفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وسجّل‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ (‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية‭) ‬ارتفاعًا‭ ‬نسبته‭ ‬0‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬159‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬158‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماليّة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭. ‬أما‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬انخفاضًا‭ ‬نسبته‭ ‬1‭.‬0 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬178‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬179‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماليّة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬ماضية‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نموّها‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النتائج‭ ‬التشغيليّة‭ ‬وتنمية‭ ‬محفظة‭ ‬عقاراتها،‭ ‬ونظل‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬جيدة‭ ‬لجميع‭ ‬مساهمينا‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬أنشطة‭ ‬استثماراتنا‭ ‬ومحفظتنا‭ ‬العقاريّة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الترفيهي،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬ومواصلة‭ ‬إدرار‭ ‬الإيرادات‭ ‬ونمو‭ ‬السيولة‮»‬‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬نجيبي‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬الدخل‭ ‬التي‭ ‬يُدرّها‭ ‬القطاع‭ ‬الترفيهي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬وأهدافها‭ ‬يأتيان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السياق‭ ‬الأوسع‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينيّة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬باعتبارهما‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تواصل‭ ‬بنجاح‭ ‬استقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬حرصت‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬المملكة‭ ‬الطموحة‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬تطرح‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المشاريع‭ ‬العقاريّة‭ ‬وعروض‭ ‬الترفيه‭ ‬والتجزئة‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬كبيئة‭ ‬خصبة‭ ‬للأعمال‭ ‬ووجهة‭ ‬مزدهرة‭ ‬لقطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيه‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭: ‬‮«‬تعود‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬وإجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الإشغال‭ ‬وانتعاش‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭. ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬شهرا‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬توافد‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربيّة‭ ‬السعوديّة‭. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مشاريعنا‭ ‬وعروضنا‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬وتنوع‭ ‬وقدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬الزائرين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬تتبلور‭ ‬حول‭ ‬خلق‭ ‬بيئات‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬الجمهور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬المراكز‭ ‬التجاريّة‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬كوجهات‭ ‬متكاملة‭ ‬ورفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للتسوّق‭ ‬والترفيه‭ ‬وأنشطة‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الراقية،‭ ‬مؤكّدًا‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لإثراء‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭: ‬‮«‬تتعاون‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬حاليًا‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬المرموقة‭ ‬لطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬خيارات‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬مراكزها‭ ‬التجاريّة‭. ‬إذ‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬جوانب‭ ‬تجربة‭ ‬التسوّق‭ ‬المُقدمة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لضمان‭ ‬استمتاعهم‭ ‬بعروض‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وجذّابة‮»‬‭.‬