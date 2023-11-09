((عقارات السيف)) تحقق أرباحا بقيمة 4.9 ملايين دينار في الأشهر التسعة المنتهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة عقارات السيف نتائجها الماليّة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 وفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إذ سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني خلال فترة الربع الثالث من عام 2023، مقابل 2.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 31.4
% رغم أن الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي قد ارتفعا مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانيّة المتوقعة في الربع الثالث من عام 2023.
ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من عام 2023 إلى 3.25 فلوس، مقابل 4.74 فلوس في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 3.3 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 3.0 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 8.0 % . وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8 % في الربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 4.4 ملايين دينار بحريني، مقابل 4.1 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2022.
وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 4.9 ملايين دينار بحريني خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 5.2 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 6.7 % . ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأسباب المذكورة أعلاه.
ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 10.55 فلوس، مقابل 11.31 فلسا في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 10.4 ملايين دينار بحريني خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 9.2 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 13.1 % . وارتفعت الإيرادات بنسبة 13.3 % في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 13.2 مليون دينار بحريني، مقابل 11.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) ارتفاعًا نسبته 0.7 % خلال فترة الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 159 مليون دينار بحريني، مقابل 158 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أما إجمالي الأصول فقد شهد انخفاضًا نسبته 1.0 % ليصل إلى 178 مليون دينار بحريني، مقابل 179 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وتعليقًا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عيسى محمد نجيبي: «يسرنا أن نعلن أن شركة عقارات السيف ماضية قدمًا في مسيرة نموّها بخطى ثابتة من خلال مواصلة العمل بجد على تعزيز النتائج التشغيليّة وتنمية محفظة عقاراتها، ونظل ملتزمين بتقديم قيمة جيدة لجميع مساهمينا. ولا شك أن حرصنا على تنويع أنشطة استثماراتنا ومحفظتنا العقاريّة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الترفيهي، ما كان له أثر ملحوظ في الحفاظ على أداء الشركة ومواصلة إدرار الإيرادات ونمو السيولة».
وأوضح نجيبي أن شركة عقارات السيف قد شهدت زيادة في حصة الدخل التي يُدرّها القطاع الترفيهي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة وأسهم في زيادة الإيرادات، مؤكدًا أن أداء الشركة وأهدافها يأتيان في إطار السياق الأوسع لجهود الحكومة البحرينيّة لتعزيز قطاعي السياحة والتجارة باعتبارهما من أهم القطاعات الرئيسيّة التي تحفز نمو الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن المملكة تواصل بنجاح استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار من شتّى أنحاء العالم، ومن هنا حرصت شركة عقارات السيف على مواءمة استراتيجيتها مع خطط المملكة الطموحة للنمو الاقتصادي، إذ تطرح الشركة مجموعة واسعة من أفضل المشاريع العقاريّة وعروض الترفيه والتجزئة ذات المستوى العالمي، التي تسهم في الارتقاء بمكانة البحرين الرائدة كبيئة خصبة للأعمال ووجهة مزدهرة لقطاعي السياحة والترفيه.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد يوسف: «تعود زيادة الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع معدلات الإشغال وانتعاش الأعمال في موسم الصيف. إذ شهد شهرا يوليو وأغسطس توافد أعداد كبيرة من الزوار من المملكة العربيّة السعوديّة. الأمر الذي يؤكد ما تتمتع به مشاريعنا وعروضنا من مرونة وتنوع وقدرة كبيرة على اجتذاب الزائرين من داخل البلاد وخارجها».
وأوضح أحمد يوسف أن رسالة عقارات السيف تتبلور حول خلق بيئات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، وهو ما يرسّخ مكانة المراكز التجاريّة التابعة للشركة كوجهات متكاملة ورفيعة المستوى للتسوّق والترفيه وأنشطة نمط الحياة الراقية، مؤكّدًا مساعي الشركة الدؤوبة لإثراء قطاع التجزئة في مملكة البحرين.
وأضاف أحمد يوسف: «تتعاون عقارات السيف حاليًا مع العديد من العلامات التجاريّة المرموقة لطرح مجموعة جديدة من أرقى خيارات التجزئة في مراكزها التجاريّة. إذ نحرص على تنويع جوانب تجربة التسوّق المُقدمة لعملائنا الكرام في البحرين لضمان استمتاعهم بعروض وخدمات مبتكرة وجذّابة».
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