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محافظ المحرق يفتتح معرض ((معاً)) للتوعية الأمنية 2023

11/9/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬2023‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان،‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والعقيد‭ ‬عمار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة‭.‬

وخلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تدعم‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمعاني‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعماً‭ ‬لجهود‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬توعوية‭ ‬ومواد‭ ‬تعليمية‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وجذابة،‭ ‬وتهتم‭ ‬بحماية‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معًا‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬يعد‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭. ‬

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