محافظ المحرق يفتتح معرض ((معاً)) للتوعية الأمنية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تدعم‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمعاني‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعماً‭ ‬لجهود‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬توعوية‭ ‬ومواد‭ ‬تعليمية‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وجذابة،‭ ‬وتهتم‭ ‬بحماية‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معًا‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬يعد‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭. ‬