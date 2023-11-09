محافظ المحرق يفتتح معرض ((معاً)) للتوعية الأمنية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق معرض «معاً» للتوعية الأمنية 2023 بمجمع السيف في المحرق، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان، والعميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والعميد سلطان بن أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، والعقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، وأعضاء مجلس المحرق البلدي وعدد من رجالات وأهالي المحافظة.
وخلال جولته في المعرض، أكد المحافظ أن محافظة المحرق تدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني الشراكة المجتمعية ودعماً لجهود محافظة المحرق في تطبيق معايير برنامج المدن الصحية، مشيداً بما يتضمنه المعرض من أقسام توعوية ومواد تعليمية تستخدم التكنولوجيا الحديثة بطرق مبتكرة وجذابة، وتهتم بحماية النشء والأطفال من الظواهر السلبية.
الجدير بالذكر، أن برنامج مكافحة العنف والإدمان «معًا» أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، ومعرض «معاً» للتوعية الأمنية يعد ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد والمجتمع.
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