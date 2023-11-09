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البوليتكنك والسفير الهندي يبحثان تعزيز التعاون

11/9/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إبرامها‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬شانديغار‭ ‬الهندية،‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬السيد‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬وتبادل‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الهندية‭ ‬المرموقة‭ ‬الأخرى‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكوهان‭ ‬بسفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تدعيمها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

كما‭ ‬رحبت‭ ‬البوليتكنك‭ ‬وسفارة‭ ‬الهند‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬شانديغار،‭ ‬وناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬تطوير‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬وبدء‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أخرى‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬التطبيقية‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للطلبة‭ ‬والخريجين‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المواكبة‭ ‬للتطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬الإنعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للبروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للبوليتكنك‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور،‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

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