البوليتكنك والسفير الهندي يبحثان تعزيز التعاون

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على إبرامها مذكرة تفاهم مع جامعة شانديغار الهندية، استقبل الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) البروفيسور كيران أوكوهان السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، في زيارة تهدف إلى تعزيز مسارات التعاون في مجال البحوث العلمية وتبادل العلاقات مع الجامعات الهندية المرموقة الأخرى.
وخلال اللقاء رحب البروفيسور أوكوهان بسفير جمهورية الهند الصديقة، مشيدًا بعلاقات الصداقة المستمرة والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تدعيمها، ولا سيما في قطاع التعليم والتدريب.
كما رحبت البوليتكنك وسفارة الهند بموافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مذكرة التفاهم بين بوليتكنك البحرين وجامعة شانديغار، وناقش الطرفان تطوير مذكرة التفاهم هذه وبدء اتفاقيات أخرى للتعاون في مجال البحوث التطبيقية وتطوير البرامج وخلق فرص جديدة للطلبة والخريجين.
إلى جانب ذلك، أعرب البروفيسور كيران أوكوهان عن تطلعه إلى التعاون مع الجامعات الأخرى في جمهورية الهند في المجالات الرئيسية المواكبة للتطلعات التنموية في المملكة، وبما يتماشى مع خطة الإنعاش الاقتصادي الوطني.
بدوره، أعرب سفير جمهورية الهند عن شكره وتقديره للبروفيسور كيران أوكوهان على حسن الاستقبال، متمنيًا للبوليتكنك مزيدًا من التقدم والتطور، ولمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح في مسيرتها التنموية الشاملة.
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