اجتماع اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا برئاسة رئيسي هيئة الأركان في البلدين

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وفد مملكة البحرين في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا العشرين، فيما ترأس الجانب الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي عقد على مدى يومي 8 و9 نوفمبر 2023م، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وخلال الاجتماع أشاد رئيس هيئة الأركان بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور وتكامل على جميع الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري بما يترجم الرؤى المشتركة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التي من شأنها تعزيز أسس التعاون العسكري الثنائي المشترك، بالإضافة إلى بحث ومناقشة عدد من المواضيع والمشروعات العسكرية المشتركة بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الأردنية.
وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر اجتماع اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا العشرين، الذي يهدف إلى تنمية وتطوير التعاون ومواصلة تبادل الخبرات القائم بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.
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