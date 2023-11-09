اجتماع اللجنة البحرينية الأردنية المشتركة العليا برئاسة رئيسي هيئة الأركان في البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتكامل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬الرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬والمشروعات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأردنية‭ ‬المشتركة‭ ‬العليا‭ ‬العشرين،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬ومواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬