تخريج ((الدفعة الثانية)) من دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين تخريج دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الثانية» من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وذلك صباح أمس الخميس 9 نوفمبر 2023م، في كلية عيسى العسكرية الملكية.
وعاهدت الخريجات خلال كلمتهن الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، بأن يكنّ دوماً على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، حيث عبرن عن اعتزازهن وفخرهن لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهن عسكرياً وصقل مهاراتهن في هذا الشأن، مؤكدات بأن هذه العلوم والتدريبات ستمكنهن بعون الله تعالى ليكن درعاً منيعاً وقوة رديفة لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبعد أن أدت الخريجات القسم القانوني قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقات، والشهادات على خريجات دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الثانية».
حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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