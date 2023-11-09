Friday, 10 November 2023 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخريج ((الدفعة الثانية)) من دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية

11/9/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تخريج‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوى‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬عيسى‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭.‬

وعاهدت‭ ‬الخريجات‭ ‬خلال‭ ‬كلمتهن‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ثم‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بأن‭ ‬يكنّ‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬التام‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬حيث‭ ‬عبرن‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهن‭ ‬وفخرهن‭ ‬لما‭ ‬تلقوه‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬وتدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تأهيلهن‭ ‬عسكرياً‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكدات‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬العلوم‭ ‬والتدريبات‭ ‬ستمكنهن‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ليكن‭ ‬درعاً‭ ‬منيعاً‭ ‬وقوة‭ ‬رديفة‭ ‬لمختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬الخريجات‭ ‬القسم‭ ‬القانوني‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوى‭ ‬البشرية‭ ‬بتسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬المتفوقات،‭ ‬والشهادات‭ ‬على‭ ‬خريجات‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

حضر‭ ‬التخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث