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بالتعاون مع بنك السلام و((Our Sea))محافظ العاصمة يدشن أول جهاز آلي لتنظيف السواحل بتنظيم ((زين البحرين))

11/9/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬تدشين‭ ‬أول‭ ‬جهاز‭ ‬آلي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬المخلفات‭ ‬والشوائب‭ ‬بأساليب‭ ‬ومعدات‭ ‬تنظيف‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالنظام‭ ‬البيئي‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬تنظيف‭ ‬ساحل‭ ‬نورانا‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬وشركة‭ ‬ «Our Sea» لمعالجة‭ ‬البحر‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭.‬

وقال‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحملة‭ ‬إن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬العاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬المحافظة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سعي‭ ‬المحافظة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬باستعمال‭ ‬أجهزة‭ ‬حديثة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬السواحل‭ ‬والرمال‭ ‬وإزالة‭ ‬الشوائب‭ ‬منها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وأتمتة‭ ‬تنظيف‭ ‬السواحل‭ ‬تعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬البيئي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬المدير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إيمان‭ ‬الشركة‭ ‬بقوة‭ ‬تأثير‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحققه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬الأفراد‭ ‬والمنظمات‭ ‬لتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السواحل،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬التلوث‭ ‬البحري،‭ ‬وإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬ممارسات‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬للنفايات‭.‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬والإشراف‭ ‬البيئي‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬قضية‭ ‬التلوث‭ ‬البحري‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وتتوافق‭ ‬المبادرة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬‮«‬زين‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬طرق‭ ‬مختلفة‭ ‬لدمج‭ ‬الأساليب‭ ‬الرقمية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬لخدمة‭ ‬البيئة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الجاد‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬والبيئة‭ ‬والذي‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬كما‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬مستقبلاً‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

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