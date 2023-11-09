بالتعاون مع بنك السلام و((Our Sea))محافظ العاصمة يدشن أول جهاز آلي لتنظيف السواحل بتنظيم ((زين البحرين))

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- Akhbar Al Khaleej) شهد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة تدشين أول جهاز آلي يعمل على إزالة المخلفات والشوائب بأساليب ومعدات تنظيف صديقة للبيئة لضمان عدم إلحاق الضرر بالنظام البيئي الطبيعي، وذلك خلال حملة تنظيف ساحل نورانا التي نظمتها شركة زين البحرين بالتعاون مع بنك السلام وشركة «Our Sea» لمعالجة البحر وإدارة النفايات.
وقال المحافظ في تصريح على هامش الحملة إن محافظة العاصمة تحرص على دعم المبادرات التي تعمل على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة للحفاظ على البيئة، بما يتسق مع أهداف برنامج «العاصمة محافظة صحية» الذي تتبناه المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكداً سعي المحافظة لتحقيق الاستدامة في المشاريع والبرامج التنموية والمجتمعية.
وأشار الى أن الحملة تعد الأولى من نوعها باستعمال أجهزة حديثة تساهم في تنظيف السواحل والرمال وإزالة الشوائب منها، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مثل هذه المبادرات وأتمتة تنظيف السواحل تعد نقلة نوعية في العمل التطوعي البيئي.
من جهته قال محمد عبدالله زين العابدين، المدير المنتدب في زين البحرين، إن الحملة تأتي في إطار إيمان الشركة بقوة تأثير العمل الجماعي والتغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه مثل هذه المبادرات في إلهام الأفراد والمنظمات لتحمل مسؤولية الحفاظ على السواحل، ورفع مستوى الوعي حول التلوث البحري، وإحداث تأثير دائم على البيئة المحلية، والمساعدة في رفع مستوى الوعي حول أهمية ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات.
وأشار محمد عبدالله زين العابدين إلى أن المبادرة تأتي كجزء من التزام شركة الاتصالات بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والإشراف البيئي والحاجة إلى معالجة قضية التلوث البحري وإدارة النفايات في جميع أنحاء المملكة. وتتوافق المبادرة المجتمعية مع توجهات «زين» نحو إيجاد طرق مختلفة لدمج الأساليب الرقمية والمبتكرة لخدمة البيئة.
من جانبه، قال السيد محمود قناطي رئيس التسويق والاتصالات، رئيس الاستدامة في بنك السلام، إن «دعم البنك لمثل هذه المبادرات يؤكد على التزامنا الجاد بدعم المجتمع والبيئة والذي سيمكننا من الحفاظ على استمرارية النمو المستدام، كما سيساعدنا على مواصلة التأثير على المجتمعات بشكل إيجابي مستقبلاً»، مؤكداً حرص البنك على مواصلة العمل المشترك مع محافظة العاصمة لدعم المشاريع الرامية إلى زيادة مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
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