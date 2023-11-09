وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية المقرر عقدها غدا السبت في مدينة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وبناء على طلب دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية لتدارس تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وترأس أعمال الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيسة القمة العربية، ومشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتدارس الوزراء جدول أعمال القمة العربية الطارئة، بالإضافة إلى مشروع القرار الخاص بالوضع في قطاع غزة الذي سيرفع إلى القمة لاعتماده.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير أحمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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