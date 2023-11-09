وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وترأس‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وتدارس‭ ‬الوزراء‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬لاعتماده‭. ‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مندوب‭ ‬المملكة‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬الطريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬