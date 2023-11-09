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وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

11/9/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬التحضيري‭ ‬للدورة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬برئاسة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتدارس‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وترأس‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وتدارس‭ ‬الوزراء‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬لاعتماده‭. ‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مندوب‭ ‬المملكة‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬الطريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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