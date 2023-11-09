أخبار الخليج تنشر أهم ملاحظات ديوان الرقابة وردود الوزارات والجهات الحكومية

أخبار الخليج تنشر أهم ملاحظات ديوان الرقابة وردود الوزارات والجهات الحكومية
التاريخ
11/9/2023 7:11:21 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنشر «أخبار الخليج» نسخة من ملخص تقرير ديوان الرقابة السنوي الـ20 للسنة المهنية 2022-2023، إذ قام الديوان خلال السنة المهنية الماضية بإنجاز (106) مهمات رقابية شملت 108 جهات، أُصدر بموجبها (160) تقريراً، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدرت نحو 1127 توصية، فيما عُقد أكثر من 655 اجتماعاً ونُفذت نحو 296 زيارة ميدانية وعملية معاينة وجردا.
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