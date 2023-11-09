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أخبار الخليج تنشر أهم ملاحظات ديوان الرقابة وردود الوزارات والجهات الحكومية

11/9/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنشر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬ملخص‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬السنوي‭ ‬الـ20‭ ‬للسنة‭ ‬المهنية‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬قام‭ ‬الديوان‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬الماضية‭ ‬بإنجاز‭ (‬106‭) ‬مهمات‭ ‬رقابية‭ ‬شملت‭ ‬108‭ ‬جهات،‭ ‬أُصدر‭ ‬بموجبها‭ (‬160‭) ‬تقريراً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ (‬109‭) ‬تقارير‭ ‬متابعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالرقابة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬نحو‭ ‬1127‭ ‬توصية،‭ ‬فيما‭ ‬عُقد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬655‭ ‬اجتماعاً‭ ‬ونُفذت‭ ‬نحو‭ ‬296‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬وعملية‭ ‬معاينة‭ ‬وجردا‭. ‬




















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