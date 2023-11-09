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قتال عنيف بغزة.. والمقاومة تستخدم الأنفاق لنصب كمائن لقوات الاحتلال

11/9/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اندلعت‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬استخدم‭ ‬مقاتلو‭ ‬المقاومة‭ ‬أنفاقا‭ ‬لنصب‭ ‬كمائن‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قالت‭ ‬واشنطن‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬ستسيطر‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭. ‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬وأكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬الحركة‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬كبدوا‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭. ‬

ونشرت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وسط‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬قصفها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بأن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬واجهت‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الأنفاق‭ ‬لنصب‭ ‬الكمائن‭. ‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أمس‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭)‬،‭ ‬‮«‬أوقعنا‭ ‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬راجلة‭ ‬بكمين‭ ‬محكم‭ ‬في‭ ‬جحر‭ ‬الديك
واستهدفناها‭ ‬بقذيفة
أفراد‭ ‬وأجهزنا
عليها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬تدمير‭ ‬ست‭ ‬آليات‭ ‬إسرائيلية
في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬مقطع‭ ‬نشرته‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يركضون‭ ‬وسط‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬ويتوقفون‭ ‬لإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬مدافع‭ ‬محمولة‭ ‬على‭ ‬الكتف‭ ‬نحو‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬أخرى‭ ‬إطلاقهم‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬بنادق‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬المباني‭. ‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬القدس‮»
‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮
‬إنها‭ ‬قصفت‭ ‬‮«‬تجمعا‭ ‬لآليات‭ ‬العدو‭ ‬المتوغلة‭ ‬غرب‭ ‬مجمع‭ ‬أنصار‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬أسدود‭ ‬المحتلة‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬السيطرة‭ ‬قبلها‭ ‬بيوم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬القتال‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬معقل‮»‬‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موقع‭ ‬تدريب‭ ‬للمقاتلين‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬10569‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حتى‭ ‬الأربعاء،‭ ‬40‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬قتلوا‭. ‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬تطبيق‭ ‬هدنة‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬للسكان‭ ‬بالفرار‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬القتال‭.‬

إلى‭ ‬هذا،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬ستبدأ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هدن‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬مسبقا‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬القتال‭ ‬مستمر‭ ‬ولا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المختطفين‭.‬

وقال‭ ‬أوفير‭ ‬جندلمان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ستستمر‭. ‬مضيفا‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بدون‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحتجزين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسمح‭ ‬بممرات‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‭ ‬مر‭ ‬عبرها‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬الأربعاء‭ ‬فقط‭.‬

‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬‮«‬في‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬كارثي‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يكافحون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬لاستمراريتهم‮»‬‭. ‬

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