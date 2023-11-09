ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين مستمرة في توفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجاً‭ ‬ملهماً‭ ‬وسجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬بإبداع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬بأفكارهم‭ ‬الخلاقة‭ ‬ساهموا‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬السيد‭ ‬بوب‭ ‬تاكر‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمامها‭ ‬بما‭ ‬يوجه‭ ‬طاقاتها‭ ‬وإبداعها‭ ‬نحو‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بالمشاريع‭ ‬المميزة‭ ‬والإبداعية‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬مصدرٌ‭ ‬للفخر‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬تتطلب‭ ‬دائما‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسيتها،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنامي‭ ‬مجالات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يستند‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬طموح‭ ‬وحب‭ ‬للريادة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مما‭ ‬يتوافر‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬أنشطة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وإسنادهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬لمشاريعهم،‭ ‬وبإسهامات‭ ‬فرعها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬منظمة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬المنظمة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬