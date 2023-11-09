ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين مستمرة في توفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع

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- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في توفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية والمبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء البحرين بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار سموه إلى أن ريادة الأعمال في المملكة أصبحت نموذجاً ملهماً وسجلت العديد من قصص النجاح بإبداع أبناء البحرين من الشباب الذين بأفكارهم الخلاقة ساهموا بفاعلية في مسيرة العمل الوطني.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد بوب تاكر رئيس منظمة روّاد الأعمال في البحرين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أكد سموه مواصلة تبني المبادرات التي تعزز الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير الفرص النوعية أمامها بما يوجه طاقاتها وإبداعها نحو البناء والتنمية، منوهاً سموه بالمشاريع المميزة والإبداعية لرواد الأعمال البحرينيين وما حققته من إنجازات كبيرة هي مصدرٌ للفخر لدى الجميع.
وأشار سموه إلى أن التحديات المختلفة التي يمر بها العالم تتطلب دائما التميز في المشاريع لتعزيز تنافسيتها، لافتاً سموه إلى أن تنامي مجالات ريادة الأعمال في مملكة البحرين يستند في المقام الأول على ما يمتلكه رواد الأعمال في المملكة من طموح وحب للريادة بالإضافة إلى مما يتوافر من بيئة عمل متكاملة تشجع على الابتكار، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتم خلال اللقاء استعراض الدور الذي تضطلع به منظمة رواد الأعمال على الصعيد العالمي في تنمية أنشطة رواد الأعمال وإسنادهم للوصول إلى الأهداف المرجوة في المزيد من النمو والتطور لمشاريعهم، وبإسهامات فرعها بمملكة البحرين مع رواد الأعمال البحرينيين في هذا الجانب.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة رواد الأعمال في البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص لتسهيل عمل المنظمة بمملكة البحرين.
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