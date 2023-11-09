جلسة استثنائية لمجلس النواب نصرة لغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتأييد‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأهمية‭ ‬قيام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بسرعة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالنهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وكل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الحبيبة‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬جلس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بشأن‭ ‬مناقشة‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬جاء‭ ‬تأكيدا‭ ‬لموقف‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬إنسانية‭ ‬وأحداث‭ ‬مؤلمة‭ ‬وحرب‭ ‬مستمرة‭ ‬وتجاوز‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬فلسطين،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬النيابية‭ ‬برفع‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يتضمن‭ ‬طلب‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقات‭ ‬والتطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لقيادة‭ ‬البحرين‭ ‬مسيرة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬إنكار‭ ‬تلك‭ ‬المسيرة،‭ ‬مطالبا‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تلك‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تأثيرا‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مؤكد‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مشرف‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بخطاب‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬نائبا،‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬طالبوا‭ ‬فيه‭ ‬بقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وإنهاء‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لما‭ ‬ارتكبه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وربوع‭ ‬فلسطين‭ ‬وتعبيرا‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬القاطع‭ ‬للعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ودعما‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مشيدين‭ ‬بموقف‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬دوليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والتزام‭ ‬جلالته‭ ‬المستمر‭ ‬والدائم‭ ‬لدعم‭ ‬العدالة‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬استنكارهم‭ ‬الشديد‭ ‬لما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وقتل‭ ‬للمدنيين‭ ‬العزل‭ ‬وسحق‭ ‬لآلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وهدم‭ ‬وتدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬والمساجد‭ ‬والكنائس‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يندى‭ ‬له‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفي‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لكل‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحق‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المأساوي‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭.‬

ووقع‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة،‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس،‭ ‬بدر‭ ‬التميمي،‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد،‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر،‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك،‭ ‬جلال‭ ‬كاظم،‭ ‬جليلة‭ ‬علوي،‭ ‬جميل‭ ‬ملا،‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬حنان‭ ‬فردان،‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق،‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو،‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي،‭ ‬علي‭ ‬الدوسري،‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي،‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬محمد‭ ‬العليوي،‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني،‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي،‭ ‬محمد‭ ‬موسى،‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي،‭ ‬محمود‭ ‬فردان،‭ ‬منير‭ ‬سرور،‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري،‭ ‬هشم‭ ‬العوضي‭. ‬وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حراك‭ ‬خليجي‭ ‬وعربي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬كاللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان،‭ ‬مقترحين‭ ‬أيضا‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬شعبية‭ ‬تمثل‭ ‬موقفا‭ ‬موحدا‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭ ‬داعما‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولإدانة‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتوحش‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬أولى‭ ‬القبلتين‭ ‬وثالث‭ ‬الحرمين‭.‬

واستعرض‭ ‬النواب‭ ‬مقارنة‭ ‬إحصائية‭ ‬بين‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬500‭ ‬يوم‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬و15‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬37‭ ‬مليونا‭ ‬وشهدت‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ومساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬عشرات‭ ‬المليارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬متضامنة‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬وبعد‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬النتيجة‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬مصاب‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وطوال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬سوى‭ ‬240‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالمياه‭ ‬والأكفان‭ ‬والمعلبات‭ ‬والقليل‭ ‬من‭ ‬الأدوية،‭ ‬وجاءت‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬لتلك‭ ‬الجريمة‭ ‬المرتكبة‭ ‬ولم‭ ‬تقطع‭ ‬سوى‭ ‬دول‭ ‬معدودة‭ ‬علاقاتها‭ ‬بالاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬تسحب‭ ‬سفيرها‭ ‬لديها‭.‬

وانتقد‭ ‬النواب‭ ‬موقف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الذي‭ ‬وصفوه‭ ‬بالمتناقد‭ ‬وبأن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬تكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتكلم‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والعدالة‭ ‬أخذوا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كأقنعة‭ ‬لأوجههم‭ ‬القبيحة‭ ‬وأغطية‭ ‬لأيديهم‭ ‬الملطخة‭ ‬بدماء‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وشيوخ‭ ‬غزة‭.‬

وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بسرعة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬لهم‭.‬

ودعوا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬النفط‭ ‬بهدف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬موجهين‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بوقف‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬حتى‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬مطالبين‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬تحريك‭ ‬قانون‭ ‬معطل‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬يحظر‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬أو‭ ‬التطبيع،‭ ‬مطالبين‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬إبراز‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المناهج‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحدث‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالمنامة‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬واصفا‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالجلسة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬مدى‭ ‬تضامن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم،‭ ‬متوجها‭ ‬بالتحية‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬النواب‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬سيذكرها‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي‭ ‬والفلسطيني‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬السفير‭ ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع،‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة،‭ ‬مشيدا‭ ‬أيضا‭ ‬بموقف‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭.‬