Friday, 10 November 2023 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة استثنائية لمجلس النواب نصرة لغزة

11/9/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب‭ ‬

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتأييد‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأهمية‭ ‬قيام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بسرعة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالنهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وكل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الحبيبة‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬جلس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بشأن‭ ‬مناقشة‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬جاء‭ ‬تأكيدا‭ ‬لموقف‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬إنسانية‭ ‬وأحداث‭ ‬مؤلمة‭ ‬وحرب‭ ‬مستمرة‭ ‬وتجاوز‭ ‬صارخ‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬فلسطين،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬النيابية‭ ‬برفع‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يتضمن‭ ‬طلب‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقات‭ ‬والتطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لقيادة‭ ‬البحرين‭ ‬مسيرة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬إنكار‭ ‬تلك‭ ‬المسيرة،‭ ‬مطالبا‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تلك‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تأثيرا‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مؤكد‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مشرف‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بخطاب‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬نائبا،‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬طالبوا‭ ‬فيه‭ ‬بقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وإنهاء‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لما‭ ‬ارتكبه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وربوع‭ ‬فلسطين‭ ‬وتعبيرا‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬القاطع‭ ‬للعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ودعما‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مشيدين‭ ‬بموقف‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬دوليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والتزام‭ ‬جلالته‭ ‬المستمر‭ ‬والدائم‭ ‬لدعم‭ ‬العدالة‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬استنكارهم‭ ‬الشديد‭ ‬لما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وقتل‭ ‬للمدنيين‭ ‬العزل‭ ‬وسحق‭ ‬لآلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وهدم‭ ‬وتدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬والمساجد‭ ‬والكنائس‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يندى‭ ‬له‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفي‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لكل‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحق‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المأساوي‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭.‬

ووقع‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة،‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس،‭ ‬بدر‭ ‬التميمي،‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد،‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر،‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك،‭ ‬جلال‭ ‬كاظم،‭ ‬جليلة‭ ‬علوي،‭ ‬جميل‭ ‬ملا،‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬حنان‭ ‬فردان،‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق،‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو،‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي،‭ ‬علي‭ ‬الدوسري،‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي،‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬محمد‭ ‬العليوي،‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني،‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي،‭ ‬محمد‭ ‬موسى،‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي،‭ ‬محمود‭ ‬فردان،‭ ‬منير‭ ‬سرور،‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري،‭ ‬هشم‭ ‬العوضي‭. ‬وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حراك‭ ‬خليجي‭ ‬وعربي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬كاللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان،‭ ‬مقترحين‭ ‬أيضا‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬شعبية‭ ‬تمثل‭ ‬موقفا‭ ‬موحدا‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭ ‬داعما‭ ‬لفلسطين‭ ‬ولإدانة‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتوحش‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬أولى‭ ‬القبلتين‭ ‬وثالث‭ ‬الحرمين‭.‬

واستعرض‭ ‬النواب‭ ‬مقارنة‭ ‬إحصائية‭ ‬بين‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬500‭ ‬يوم‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬و15‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬37‭ ‬مليونا‭ ‬وشهدت‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ومساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬عشرات‭ ‬المليارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬متضامنة‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬وبعد‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬النتيجة‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬مصاب‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وطوال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬سوى‭ ‬240‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالمياه‭ ‬والأكفان‭ ‬والمعلبات‭ ‬والقليل‭ ‬من‭ ‬الأدوية،‭ ‬وجاءت‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬لتلك‭ ‬الجريمة‭ ‬المرتكبة‭ ‬ولم‭ ‬تقطع‭ ‬سوى‭ ‬دول‭ ‬معدودة‭ ‬علاقاتها‭ ‬بالاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬تسحب‭ ‬سفيرها‭ ‬لديها‭.‬

وانتقد‭ ‬النواب‭ ‬موقف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الذي‭ ‬وصفوه‭ ‬بالمتناقد‭ ‬وبأن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬تكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتكلم‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والعدالة‭ ‬أخذوا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كأقنعة‭ ‬لأوجههم‭ ‬القبيحة‭ ‬وأغطية‭ ‬لأيديهم‭ ‬الملطخة‭ ‬بدماء‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وشيوخ‭ ‬غزة‭.‬

وطالب‭ ‬النواب‭ ‬بسرعة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬لهم‭.‬

ودعوا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬النفط‭ ‬بهدف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬موجهين‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بوقف‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬حتى‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة،‭ ‬مطالبين‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬تحريك‭ ‬قانون‭ ‬معطل‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬يحظر‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬أو‭ ‬التطبيع،‭ ‬مطالبين‭ ‬أيضا‭ ‬بضرورة‭ ‬إبراز‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المناهج‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحدث‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالمنامة‭ ‬السفير‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬واصفا‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالجلسة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬مدى‭ ‬تضامن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم،‭ ‬متوجها‭ ‬بالتحية‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬النواب‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬سيذكرها‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي‭ ‬والفلسطيني‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬السفير‭ ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع،‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة،‭ ‬مشيدا‭ ‬أيضا‭ ‬بموقف‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭.‬

MENAFN09112023000055011008ID1107404038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث