بازل تخوض تجربة لتقييم تأثير تعاطي القنب الهندي بغرض الترفيه



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Legal kiffen: So läuft das Cannabis-Projekt in BaselEspañol (es) Basilea lleva a cabo un proyecto piloto que permite la venta legal de cannabis recreativoPortuguês (pt) Basileia inicia teste piloto de venda legal de maconha中文 (zh) 巴塞尔开展大麻销售试点:瑞士城市探索娱乐性大麻消费Français (fr) Bâle expérimente la dépénalisation du cannabis récréatifPусский (ru) Трава у дома: как Базель тестирует легальную продажу марихуаныEnglish (en) High times in Basel: Swiss city experiments with recreational cannabis (الأصلي)日本語 (ja) 合法的にハイに スイス・バーゼルで娯楽用大麻の販売実験Italiano (it) Progetti "in erba", Basilea e la canapa per uso ricreativo

"أرغب في بعض القنب الأرجواني، من فضلك"، يقول *ماركوس، وهو يقدم بطاقة هويته للشخص الواقف خلف منصة المحاسبة، في صيدلية "كليبيك" في وسط بازل. يومئ الصيدلي، ذو الشعر الطويل، ويختفي لبرهة داخل متجره، ثم يعود إلى منضدته، ويقوم بتمرير عبوة صغيرة ذات ألوان زاهية أمام جهاز مسح الأسعار قائلاً: "الثمن 50 فرنكاً سويسرياً، من فضلك."

إن عبارة " قنب سويسري معتمد " الواردة على العبوة لا تدع مجالاً للشك. فقد اشترى ماركوس للتو 5 جرامات من القنب الذي يحتوي على نسبة 12% من مركب رباعي هيدرو كانابينول (THC) ، وذلك للاستخدام الشخصي. إنه واحد من 370 شخصاً بالغاً يشاركون في برنامج تجريبي "رعاية متعاطي القنب" في بازل - وهو مشروع يقوم بدراسة استهلاك مخدر القنب، على مدى عامين ونصف. ويهدف البرنامج إلى دراسة تأثير التوزيع المنظم للقنب على صحة المستهلكين وكذلك على سلوكهم الاستهلاكي لهذه المادة، بهدف إمكانية إدخال تعديلات محتملة على القانون السويسري. وهذا العام، كانت بازل أول مدينة من بين سبع مدن سويسرية أطلقت دراسات علمية متعلقة بتعاطي القنب بغرض الترفيه. وستتم مراجعة النتائج بعناية في السنوات القادمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعادات المصاحبة لتعاطي القنب واستهلاكه الزائد أو غير المراقب وتأثير ذلك على الصحة العامة للأفراد.

وبالرغم من أن إجراء مثل هذه المشاريع التجريبية المتعلقة بتعاطي القنب تلقى دعما من الرأي العام، إلا أنها تبقى مثيرة للجدل. فهل يمكن للخطوة العلمية التي تتخذها سويسرا تدريجياً وبحذر، أن تشكل نهجاً جديداً في اتخاذ قرار السماح أم لا باستهلاك القنب بغرض الترفيه؟ وهل بامكامن بلدان أخرى تبني نفس النهج؟

"أقوى قليلاً مقارنة بكأس من النبيذ"

كان ماركوس قد بدأ تدخين القنب مع أصدقائه في بازل، عندما كان عمره 14 عاماً. هذا الرجل الثلاثيني حاليا، يدخّن عادةً في الحفلات وفي الحانات، وأحيانًا بعد العمل، لكنه يؤكد بأنه لا يفعل ذلك يومياً. ويعتبر تدخين القنب وسيلة تمكنه من الاسترخاء بعد ساعات العمل الطويلة، في مطعم، والتي غالباً ما تكون مرهقة. "القنب يعطيك شعوراً بالنشوة أقوى قليلاً مقارنة بكأس من النبيذ، ولكنك في اليوم التالي لا تعاني من الأعراض السيئة التي قد تعاني منها بعد تناولك للكحول" كما يقول.

المزيد

المزيد

ذوبان الأنهار الجليدية يعنينا جميعا. لماذا؟

قد تختفي الأنهار الجليدية في جبال الألب، ولن تظهر عواقب ذلك في جبال سويسرا فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا.

كان خيار المشاركة في هذا البرنامج خياراً حاسما بالنسبة لماركوس. ويوضّح قائلاً: "أنا أحب التدخين، ولكن لا يروق لي الجانب المتعلّق بالبحث عن القنّب وعدم اليقين في كل من السعر والجودة. هذا الأمر كان السبب الرئيسي الذي دفعني للمشاركة في هذه الدراسة". كما يأمل ماركوس أيضاً من خلال مشاركته، في "تحسين صورة مدخني القنب" لدى الرأي العام.

الفيديو أدناه يعرض تجربة مستخدم آخر للقنب الهندي في بازل، ويُدعى دانيال:

في سويسرا، يعتبر تدخين القنب لأغراض طبية أمراً قانونياً، وذلك في حالات خاصة فقط، مثل تخفيف الألم. ويمكن أيضاً شراء القنب ذي التركيز المنخفض بشكل قانوني للاستخدام غير الطبي، شرط أن يحتوي على أقل من 1% من مادة THC التي تسبب "الشعور بالنشوة". وعلى الرغم من أن كل من زراعة واستهلاك وتوزيع القنب الأقوى تأثيراً، تُعتبر أموراً مخالفة للقوانين، إلا أن حيازة ما يصل إلى 10 غرامات منه للاستهلاك الشخصي هو أمر لا يُعاقب عليه القانون. ووفقاً للمكتب الفدرالي للصحة العامة (FOPH)، فإن حوالي ثلثيْ السكان السويسريين، مروا بتجربة تدخين القنب في وقت ما من حياتهم.

بعد سنوات من تصديها لمسألة تدخين القنب، قررت سويسرا إجراء دراسة لفهم التأثيرات المحتملة لعدم تجريم استهلاك القنب بغرض الترفيه. وفي عام 2020، دعّم البرلمان إجراء تعديل في القانون يُسمح بموجبه إجراء دراسات، تهدف إلى توفير معلومات علمية، لاستخدامها في اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن تقنين تعاطي القنب. في العام الماضي، أعلنترابط خارجي لجنة فدرالية أنه: "ينبغي أن يكون تعاطي القنب موضوع تنظيم ورقابة قانونية كما ينبغي أن يكون القنب متاحاً بشكل قانوني، مع أهمية عدم الترويج له بطريقة تشجع على استهلاكه"، وهذا التقنين، هو ما تحاول إدارات الصحة المحلية القيام به، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومعاهد البحث ومنظمات متخصصة أخرى في مدن مثل بازل.

دراسة تخضع لرقابة صارمة

قامت الجهات المحلية المسؤولة عن الصحة في مدينة بازل، باختيار صيدلية "كليبيك" وثماني صيدليات أخرى لبيع القنب، في إطار المشروع التجريبي. ومنذ يناير، بدأت هذه الصيدليات بتقديم ستة منتجات - أربعة أنواع من أزهار القنب ونوعين من الحشيش - تتسم بدرجات متفاوتة من تركيز المادة المخدّرة. ويتم إنتاج القنب، الذي يتم زراعته عضوياً، من قبل الشركة السويسرية "بيور برودكشن" Pure Production ، ويُباع بأسماء مثل "الغاز البنفسجي" و "كعكة الليمون" و "لقاح الديزل".

منتجات القنب المتوفرة للمشاركين في المشروع في صيدلية كليبك في وسط بازل. swissinfo

يقول ماركوس فريتز، صيدلي مؤيد ومتحمس للمشروع التجريبي: "لم يكن تجريم استهلاك القنب إجراءً فعّالاً في منع الأفراد من تعاطيه. على الجانب الآخر، يعتبر بيع القنب في الصيدليات أمراً مثيراً للاهتمام، فالمنتجات المُباعة من القنّب هي منتجات عالية الجودة، وتم إنتاجها وفقاً لمعايير الزراعة العضوية. كما أن المستهلكين يعرفون تماماً ماذا يشترون".

وتخضع الدراسة المتعلقة بتعاطي القنب لرقابة دقيقة. ويمكن للأشخاص الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدراسة، وأغلبيتهم من الرجال (80%) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و76 عاماً، شراء ما لا يزيد عن عبوتين من 5 جرامات في كل مرة، و10 جرامات من مادة THC النقية كحد أقصى، للشخص الواحد شهريّاً، وبهدف الاستخدام الشخصي فقط.

وتحتوي العبوات، التي يتم حفظها في خزانة الصيدلية، على منتجات ذات مستويات مختلفة من مادة THC يتراوح تركيزها ما بين 4.5% و20%. أما الأسعار، فهي متماشية مع تلك المتداولة في السوق غير القانوني. ويتراوح سعر الغرام الواحد ما بين 8 إلى 12 فرنكا، وذلك بحسب نسبة مادة THC الموجودة في المنتج.

ويُسمح للمشاركين في الدراسة بنقل القنب في الأماكن العامة، شرط إبقائه في علب التعبئة الأصلية المختومة فقط، بينما يُسمح لهم باستهلاكه في الأماكن الخاصة فقط.

كيس من مخدّر "الغاز الأرجواني" (قوة 12% من رباعي هيدروكانابينول) معروض للبيع في صيدليات مختارة في بازل كجزء من الدراسة التجريبية. Keystone

الناس يدخنون في كل مكان

على ضفاف نهر الراين الذي يتدفق عبر المدينة، يستمتع المارون بأشعة الشمس الخريفية، ويقدم الأجداد وجبات خفيفة لأحفادهم الصغار الجائعين، في حين تنبعث رائحة مميّزة حلوة في الهواء.

"في بازل، يتعاطى الناس القنب في كل مكان"، تشرح نادلة تقوم بتنظيف طاولة مقهى قريب. "هنا على ضفاف الراين، المكان واسع ومفتوح. وخلال فصل الصيف، تمرّ دورية رجال الشرطة من هنا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. وفي المساء بعد ساعات العمل، عندما يكون هناك تجمّعات أو حشود من الناس، يمكنك أن تشتم رائحة المخدرات في كل مكان. وبمجرد رؤية هذه الحشود لضابط شرطة آتياً من بعيد، سرعان ما يتم التخلص من هذه المخدرات عن طريق رميها في النهر".

تقوم سويسرا تدريجياً بإلغاء تجريم تعاطي القنب، إذا كانت كميات استهلاكه معتدلة: في يوليو من هذا العام، قضت المحكمة الفدرالية العليا، بعدم السماح للشرطة بمصادرة وتدمير كميات القنب التي لا يتعدّى وزنها 10 غرامات، إذا لم يكن هناك دليل على وقوع أي جريمة، وإذا لم يتم القبض على الشخص أثناء تعاطيه للمخدر.

القنب من إنتاج شركة "بيور بروداكشن" Pure Productions. Christian Beutler/Keystone

الجمهور السويسري يؤيد تقنين القنب

تحظى المشاريع التجريبية المنتشرة في سويسرا والمتعلقة بتعاطي القنب، بدعم من المكتب الفدرالي للصحة العامة، ومن معظم السلطات المحلية في المدن السويسرية، وكذلك من أغلبية السكان السويسريين. وقد أظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه في عام 2021رابط خارجي في سويسرا، أن 70% من السكان يعتقدون أنه يجب تعديل القانون المتعلق بتعاطي القنب، مقارنة بنسبة 58% نتيجة استطلاع سابق، تم إجراؤه قبل ذلك بثلاث سنوات. ويشير الداعمون لمسألة تعديل القانون إلى أهمية الحد من البيع غير القانوني للقنب في السوق السوداء، وتحسين سلامة المستهلكين كسببين مهمين لتعديله. إلا أن هذه المشاريع ما تزال تخضع لانتقادات كثيرة.

ففي حين يؤيد فرع حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) في بازل تعاطي القنب لأغراض طبية، إلا أنه يرفض بشدة الدراسات العلمية القائمة حول تعاطيه لأغراض الترفيه.

وبحسب الحزبرابط خارجي : ((لا ينبغي أن تقوم الدولة بالترويج للمخدرات غير القانونية، أو تشجيعها كجزء من مشاريع مثيرة للجدل، وعلى حساب أموال دافعي الضرائب".

القنب مرتبط بالأمراض العقلية

هناك أيضاً مخاوف بشأن العلاقة بين تعاطي القنب والمشاكل الصحية. وفي وقت سابق من هذا العام، حذررابط خارجي جهاز مراقبة المخدرات التابع للأمم المتحدة، من أن خطوات الحكومات نحو تقنين تعاطي القنب بغرض الترفيه، أدت إلى زيادة استهلاكه وإلى زيادة نسبة المشاكل الصحية المرتبطة بتعاطيه. وفي برن العاصمة، عارضترابط خارجي الحكومة المحلية، إجراء دراسة تجريبية على تعاطي القنب بغرض الترفيه، لأسباب مماثلة.

وفي العام الماضي، نشرت جامعة برن دراسةرابط خارجي ، أظهرت نتائجها زيادة حادة في معدلات الإقامة في المستشفيات النفسية، بسبب تشخيصات مرتبطة بتعاطي القنب. وتم اكتشاف معظم الحالات بين المراهقين والشباب (من سن 15-44 عاماً) مع زيادة أكبر في عدد الرجال، مقارنة بالنساء.

ووفقاً لافينيا بالتس، التي تشارك في إدارة المشروع، وهي أيضاً رئيسة الأبحاث في عيادة نفسية في كانتون آرغاو، فإن مشروع "رعاية متعاطي القنب" الذي تشارك فيه مدينة بازل، يهدف إلى منع السلوك الاستهلاكي الخطر للقنب، وإلى الكشف المبكر عن أوجه الاستخدام الخطرة له، بهدف تقليل الآثار السلبية المترتبة على تعاطيه.

وتشير بالتس إلى كندا كمثال؛ حيث تم تقنين تعاطي القنب قبل خمس سنوات. ويركز القانون الكندي المتعلق بتعاطي القنبرابط خارجي بشدة على الصحة العامة والسلامة العامة، من خلال وضع قيود على بيعه للشباب، وفرض حدود على مستويات مادة THC التي يحتوي عليها، إضافة إلى وضع تحذيرات صحية شاملة وواضحة على منتجاته، وتوفير معلومات عامة عنه، وأيضاً إلى إجراء الأبحاث حول آثار استهلاكه.

"بفضل هذا النهج، سنشهد تحولاً في أساليب تناول القنب، حيث سينتقل الاهتمام من التدخين إلى أشكال استهلاك أقل خطورة مثل االسجائر الإلكترونية أو استخدام منتجات التبغ"، وفقاً لما قالته بالتس.

القوانين المنظمة لاستهلاك القنب الهندي حول العالم

منذ عام 2014 ، تم السماح باستخدام القنب الهندي لأغراض الترفيه في العديد من الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى أوروغواي (2012) وكندا (2018).

في عام 2022 ، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تلغي تجريم استخدام القنب الهندي، ولكن نظرًا لعدم وجود تدابير محددة، اضطرت الحكومة إلى إصدار قواعد بسرعة لمنع استخدامه دون رقابة، خاصةً بين الأطفال.

في ديسمبر 2021 ، أقرت مالطا قانونًا يسمح بزراعة محدودة للقنب في المنزل وفي نوادي الزراعة غير الربحية المسجّلة، بالإضافة إلى استخدامه في المنازل الخاصة.

شهد نظام التوزيع المحدود للقنب الذي كان موجودًا في هولندا منذ السبعينيات تطورات إضافية، مع إنشاء "دائرة إمداد مغلقة للمقاهي".

من ناحية أخرى، أعلنت حكومات التشيك وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا عن خطط لتنظيم توريد القنب لأغراض الترفيه. بدأت سويسرا تجارب علمية تجريبية لبيع القنب القانوني في يناير 2021 .

End of insertion

في بازل، يتعين على المشاركين في الدراسة حضور العديد من الاجتماعات، وإكمال الاستبيانات عبر الإنترنت لمشاركة تجاربهم مع خبراء الصحة.

ويأمل الخبراء الوصول إلى معلومات مهمة حول تأثير استهلاك القنب على صحة المشاركين، من الناحية العقلية والجسدية، مع التركيز على حالات الاكتئاب، والقلق، واضطراب فرط النشاط وتشتت الانتباه، والذهان، إضافة إلى تأثير استهلاكه على الجوانب المختلفة لجودة حياتهم.

ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولية لهذه الدراسة في شهر يناير من عام 2024. وتقول السلطات المحلية المختصة بالصحة، إنه في النصف الأول من عام 2023 وحتى اليوم، تم بيع 13 كيلوغراماً من القنب من خلال المشروع، ولم يتم رصد أو تسجيل "أي تأثيرات ضارة أو مشاكل صحية أو حوادث سلبية" خلال تلك الفترة.

ووفقاً للصيدلي في صيدلية "كليبيك"، فإن المنتجات الأكثر مبيعاً هي المنتجات ذات التأثير القوي، أو تلك التي تحتوي على نسبة عالية من مادة THC .

ومن جهته، يشير ماركوس إلى تجربته لأصناف مختلفة من القنب، خلال فترة المشاركة في التجربة، وأنه مازال يتناول نفس كمية القنب التي كان يتناولها في الماضي، "ولكني أعتزم العمل على تقليل الكمية التي أتناولها تدريجياً"، على حد قوله.

*(تم تغيير الاسم بناءً على طلب المصدر، والاسم الحقيقي معروف للكاتب)

تحرير: صابرينا فايس/ فيرونيكا دي فوري

ترجمة: جيلان ندا

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

ذوبان الأنهار الجليدية يعنينا جميعا. لماذا؟

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد