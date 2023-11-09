الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي والعثور على جثة جندية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 36 منذ بدء توغلاته البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندية فقدت آثارها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط إلى 354.
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