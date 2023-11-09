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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي والعثور على جثة جندية

11/9/2023 3:13:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 36 منذ بدء توغلاته البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


كما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندية فقدت آثارها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط إلى 354.

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