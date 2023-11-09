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الصحة بغزة: الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية

11/9/2023 3:13:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يمعن في استهداف المنظومة الصحية.


وأضاف في تصريحات صحفية أن العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي إثر استهداف محيطه.


وتابع" عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا وفقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها."


وأشار أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي منوها ان هناك استهداف لمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة.


وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل مشيرا ان بقي ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.


وقال " اليوم تم استهداف 3 سيارات إسعاف وفجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي."


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