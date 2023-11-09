جيش الاحتلال يبدي قلقه بعد ضربة إيلات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف هجماته بغزة ويبدي قلقه بعد ضربة إيلات.
وقال جيش الاحتلال " لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية" مؤكدا أن الضربة بطائرة مسيرة في إيلات تثير القلق.
وأضاف أن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو مشيرا أن عشرات الآلاف من مدنيي غزة لا يزالون يتحركون صوب الجنوب.
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