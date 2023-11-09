جيش الاحتلال يبدي قلقه بعد ضربة إيلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف هجماته بغزة ويبدي قلقه بعد ضربة إيلات.



وقال جيش الاحتلال " لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية" مؤكدا أن الضربة بطائرة مسيرة في إيلات تثير القلق.



وأضاف أن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو مشيرا أن عشرات الآلاف من مدنيي غزة لا يزالون يتحركون صوب الجنوب.

