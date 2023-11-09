الغرايبة يتفقد مشروعات وبرامج التدريب المهني بالأغوار الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد غرايبة ، اليوم الخميس، معهد التدريب المهني في المشارع ومشروع المعهد الزراعي بالشونة الشمالية .



وأكد الغرايبة حرص المؤسسة على تعزيز البرامج التدريبية وتقديم خدمات تدريب متقدمة للشباب بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تخص التدريب المهني، خاصة مبادرة تحديث البنية التحتية لمعاهد المؤسسة واستحداث معاهد متميزة جديدة .



وأشار غرايبة إلى خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2022-2025 لاستحداث مجموعة من معاهد التميز للتدريب على المهارات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل .



وأكد الغرايبة، أن هذه الجولة تأتي في إطار السعي المستمر لتطوير وتعزيز جودة الخدمات التدريبية ومتابعة العملية التدريبية وضمان الجاهزية الفنية في جميع المعاهد.



والتقى الغرايبة خلال جولته على مشروع المعهد الزراعي بالشونة الشمالية، مع رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي ، وبحث معه إجراءات تجهيز المعهد وسير أعماله وآفاق التعاون بين المؤسسة والبلدية في إطار الشراكة بين المؤسسة والقطاعين العام والخاص بهدف ضمان تشغيل الخريجين والخريجات في التخصصات المطلوبة في سوق العمل .



وأشار الغرايبة إلى أن مؤسسة التدريب المهني ستواصل دعم المشاريع التدريبية والتطوير في المستقبل، مع التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتوفير فرص العمل للشباب.



كما، أطلع المدير العام على تجربة إحدى المزارع الحديثة المبنية على أنترنت الأشياء والتحكم في آليات الري والتسميد من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي توفر التدريب لطلبة دورات شبكات الري بمعهد مهني المشارع ، مؤكدا أهمية نقل تجربة معايير تكنولوجيا الزراعة الى طلبة المعهد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



كما وتفقد الغرايبة سير التدريب في معهد مهني المشارع واحتياجات المتدربين ، كما اطلع على برامج التدريب في معهد مهني الغور الأوسط .