كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال
التاريخ
11/9/2023 3:13:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة جندي أسير بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي اليوم الخميس.
وقالت الكتائب إنها ستصدر مادة توثق ذلك لاحقا.
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