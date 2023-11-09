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كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

11/9/2023 3:13:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل مجندة إسرائيلية أسيرة وإصابة جندي أسير بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي اليوم الخميس.


وقالت الكتائب إنها ستصدر مادة توثق ذلك لاحقا.


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