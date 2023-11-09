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قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" المضاد للسفن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.


وأفادت وزارة الدفاع: "في مساء التاسع من نوفمبر هذا العام، تم إحباط هجوم صاروخي من قبل قوات كييف باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.


وقد تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني بواسطة منظومات الرصد، وتدميره بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

RT

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