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خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس عدة محاور في قطاع غزة من بينها محيط المستشفى الإندونيسي وعدد من المستشفيات والمجمعات الطبية.

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