خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
التاريخ
11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.
وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس عدة محاور في قطاع غزة من بينها محيط المستشفى الإندونيسي وعدد من المستشفيات والمجمعات الطبية.
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