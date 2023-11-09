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الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صوت الأردن، اليوم الخميس، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.


وحصل المشروع على تأييد 151 دولة ومعارضة 6 دول وهي (كندا وإسرائيل والولايات المتحدة وبالاو ونارو ومرونيسيا) فيما صوتت 11 دولة بالامتناع وهي: استراليا والكاميرون وساحل العاج وغواتيمالا وفيجي وبابو غينيا الجديدة وباراغواي وجنوب السودان وتوغو وتنغا وتوفالو.


وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة."


وتطالب الجمعية "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وعن إتلافها والتسبب في ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر".


كما صوت الأردن أيضا لصالح قرار اعتمدته اللجنة بشأن مسؤولة إسرائيل عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل.


وصوت لصالح القرار 158 دولة وعارضته 7 دول، فيما صوتت 6 دول عليه بالامتناع.

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