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إيران تكشف توجهها بشأن توسيع نطاق الحرب

11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة، أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا "لا مفر منه".


وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "ردع الكيان الصهيوني يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه".


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