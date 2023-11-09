إيران تكشف توجهها بشأن توسيع نطاق الحرب

إيران تكشف توجهها بشأن توسيع نطاق الحرب
التاريخ
11/9/2023 3:13:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة، أصبح توسيع نطاق المواجهة أمرا "لا مفر منه".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "ردع الكيان الصهيوني يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه".
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