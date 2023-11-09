شركة مياه العقبة تطلق التطبيق التجريبي لخدمات المياه الذكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مياه العقبة المرحلة التجريبية الأولى لتطبيق إلكتروني لأجهزة الهاتف الذكية (نظامي Android و IOS وعلى مختلف أنواع الأجهزة الذكية) لكافة خدمات المياه والمشتركين في شركة مياه العقبة.



وحسب بيان عن الوزارة اليوم الخميس إن هذه المرحلة تأتي ضمن جهود قطاع المياه في تطوير وتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطنين بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات ليتم لاحقا ربطه مع تطبيق سند الحكومي.



وأضاف يهدف التطبيق الجديد الى رفع مستوى الأداء وتحسين عمليات التشغيل والصيانة ورفع سوية خدمات المشتركين وفق أحدث التقنيات المائية العالمية وتحقيق سرعة الاستجابة وبالتالي تحسن مستوى الخدمة وتقليل الوقت والجهد، حيث سيمكن التطبيق الجديد المواطنين من تلقي الخدمة عن بعد من خلال الأجهزة الذكية سيعمل باللغتين العربية والانجليزية وتقديم خدمات الجمهور ومراكز الخدمات واحتساب الفواتير والاستعلام عن قراءة العداد وتقديم طلبات الاشتراك الجديدة لخدمات المياه والصرف الصحي إضافة الى الأعطال والشكاوي.



وأشار أنه تم تطوير هذا التطبيق بمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ضمن جهودها في دعم قطاع المياه الرامية الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023- 2040) تماشياً مع متطلبات التحديث الاقتصادي في التحول الرقمي ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع المائي وعلى وجه الخصوص خفض نسبة الفاقد المائي بما لا يقل عن 2بالمئة سنوياً للوصول الى نسبة 25 بالمئة بحلول عام 2040.