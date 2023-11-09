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العسعس: برنامج النقد الدولي يتيح لنا الاستدانة بنسب فائدة متدنية

11/9/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، يأتي بالرغم من الهزات الإقليمية التي تعرضت لها المملكة، بمثابة " بوليصة تأمين " للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويمثل ركيزة أساسية للسياسات المالية والنقدي.
وأضاف خلال لقائه صحفيين وكتاب اقتصاديين في مقر وزارة المالية اليوم الخميس، للحديث عن البرنامج، أن حجم البرنامج 1.2 مليار دولار لمدة أربع سنوات وضمن 8 مراجعات، وهو يمثل 270 بالمئة من حقوق السحب الأردنية لدى الصندوق، مؤكدًا على وجود هامش من حقوق السحب الخاصة لمواجهة أية تطورات مستقبلية .
وبين العسعس، في رده على استفسار وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البرنامج يفتح فرص الاستدانة بنسب فائدة متدنية في الأسواق العالمية لوجود شهادة من الصندوق ومؤسسات المالية العالمية بمناعة الاقتصاد الاردني واستقراره، بالإضافة إلى أن كثيراً من المساعدات التي تأتي إلى المملكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار المالي والنقدي للأردن والذي يعتبر هذا البرنامج أكبر مؤشر على ذلك .
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية جزء أساسي من هذا البرنامج، وأن الإصلاحات الهيكلية التي تم بناؤها في البرنامج الجديد أردنية الصياغة وترتكز على رؤية التحديث والذي يعتبر نقطة إيجابية أشاد بها الصندوق وتضع المملكة في مساحة مرنة لحرية اتخاذ القرار الاقتصادي.
وبين العسعس، أن الأردن بدأ بالمفاوضات منذ عدة أشهر واستطاع الانتهاء من المراجعة السابعة في ظل الظروف الإقليمية والبدء في برنامج جديد، في حين أن دول مجاورة لم تستطع إنهاء أية مراجعة مع الصندوق .
وأضاف، أن الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي مؤشر قوي وواضح على مناعة الاقتصاد الأردني ونجاحه في متطلبات الصندوق ضمن مراجعاته السبعة كاملة والتي شهدت تحقيق المتطلبات دون أية رفعة للرسوم والضرائب.




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