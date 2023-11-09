المركزي يوضح حول صرف سعر الدينار وأسعار الفائدة في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أنه لا يوجد مساس بسعر صرف الدينار الحالي.



وأضاف الشركس في رده على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال لقائه صحفيين وكتاب اقتصاديين للحديث عن برنامج الأردن الجديد مع صندوق النقد، أن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد الدولي، متفقون على أن سياسة سعر الصرف الحالية "ربط الدينار بالدولار"، ناجحة وتخدم الاقتصاد الأردني، لوجود احتياطي كبير وآمن ووجود بنك مركزي يتمتع بالحصافة بإدارته للسياسة النقدية، والتي كانت آثاره واضحة في تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للدينار.

وبين، أن البنك المركزي أجرى نقاشات عميقة مع بعثة الصندوق خلال الأسبوعين الماضيين، لتقييم أداء النمو الاقتصادي، والتضخم، ومؤشرات ميزان المدفوعات، إلى جانب السياسة النقدية والمصرفية.



وأضاف، أن بعثة الصندوق أشادت ببيئة الاستقرار النقدي التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، والمتمثلة بتسجيل معدل تضخم يتراوح حول 2 بالمئة، وهو من بين أقل معدلات التضخم في المنطقة والعالم (والذي يتراوح ما بين 4-3 بالمئة)، وأيضاً بوجود مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 17.4 مليار دينار تغطي حوالي 7.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا إلى جانب استمرار الانخفاض في معدل الدولرة الذي انخفض إلى18.3 بالمئة وذلك بفضل مصداقية البنك المركزي، والتزامه بالإبقاء على الانسجام بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وهيكل أسعار الفائدة الإقليمية والدولية.



وبين، ان الصندوق، أكد أهمية التزام البنك المركزي الدائم بالحفاظ على الاستقرار النقدي واستعداده لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات تكفل تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، وفي هذا السياق أبدت البعثة ارتياحها الكامل لمؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي، والتي تؤكد قوة ومنعة البنوك وقدرتها على مواجهة التحديات، لا سيما تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس

المال تُعد من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي.